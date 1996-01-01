Не надо быть акулой, чтобы всегда быть с зубами

Сегодня можно совсем отказаться от съемных протезов и сделать себе улыбку не хуже голливудской. В курс вопросов современной стоматологии вводит нас Сергей ЕДРАНОВ, хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, генеральный директор ООО "Мобильная операционная бригада".

- Сергей Сергеевич, что для вас значит современная стоматология?

- Дословно это то, что меня окружает каждый день на работе - пациенты, коллеги, профессиональная литература, оборудование. Помимо материальных атрибутов, не менее важен ментальный компонент современного специалиста - широта взглядов, глубина мысли, твердость знаний и гибкая логика. Важно само ощущение своей актуальности в данное время - современность. Ну и, конечно, динамика - развитие. Чтобы быть современным, надо идти на шаг впереди.

- Ваши услуги - одни из самых дорогих, даже в логотипе клиники присутствует VIP, чем таким особенным отличается имплантация у вас от имплантации в других клиниках города?

- Деятельность "Мобильной операционной бригады" охватывает все направления современной амбулаторной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. VIP - это аббревиатура от "the Vanguard of Implant Practice". Она точно передает профессиональную позицию и дословно переводится как "Авангард Имплантационной Практики". Ценовая политика выстраивается в рамках самоокупаемости и отражает состояние рынка стоматологических материалов. Существенное отличие нас от других подобных предприятий в том, что мы не замыкаем свою работу в пределах только одного коллектива, а популяризируем этот метод лечения, делая его доступным для любой клиники.

- Что мешает быстрому и широкому распространению зубной имплантации?

- Неоднородность клинических ситуаций у пациентов с отсутствием зубов. Определяющим является даже не количество утраченных зубов, а наличие достаточного количества челюстной кости. В простых клинических ситуациях даже начинающий доктор, без специальной подготовки, легко справится с операцией. Но дело в том, что такие условия бывают очень редко. И тогда вместо эффективной, но сложной операции предлагают "старый добрый" съемный протез. Либо "лепят из того, что было", получая вполне обоснованно отрицательный результат.

Непонятен феномен недоверчивого отношения к дентальной имплантации врачей, не только не занимающихся имплантацией, а зачастую даже не знакомых с профессиональной литературой. Не зная и не понимая сути вопроса, этим "профессионалам" легче выразить недоверие к методу, чем показать узость мышления в обсуждении деталей. Конечно, нельзя недооценивать отрицательный опыт дешевой дентальной имплантации и "гастрольных туров" иногородних или иностранных специалистов.

- А вообще можно обойтись без имплантации в современных условиях?

- Ну, я думаю, это не смертельно, можно и в пещере жить. Все дело в представлении о качестве жизни. В любом случае выбор метода лечения остается за пациентом. Другое дело, что выбор быть должен. И та клиника, где даже не рассматривается вопрос об имплантации, не может считаться современной.

- А как же слухи об отторжении имплантов?

- Сейчас отторжение импланта - нонсенс. И в добротной клинике, скорее всего, взамен утраченного импланта новый вам поставят бесплатно (конечно, при условии соблюдения всех рекомендаций). Риск потери не должен препятствовать приобретению. Так, например, и машину не стоит покупать, из-за опасения, что ее угонят.

- Да, но, наверное, не всем можно проводить имплантацию?

- Конечно, существует такое понятие, как противопоказания. Однако с расширением знаний в области зубной имплантации представления о запретах меняются. В современных условиях, при соответствующей подготовке пациента, в большинстве случаев имплантация возможна. Сейчас, пожалуй, единственной преградой для имплантации можно считать финансовые затруднения.

- Должны быть, вероятно, и существенные плюсы такого лечения. В чем они?

- Плюсы уже в том, что нет традиционных минусов. Обточка живого зуба под коронку для моста (при возможности установить имплант), по меньшей мере, неразумна. Естественную эмаль зуба восстановить невозможно. И зачастую люди с годами теряют именно те зубы, которые были "запилены" под коронку мостовидного протеза. Без какого-либо ортопедического лечения при отсутствии зубов ситуация тоже ухудшается. В образовавшийся дефект выдвигаются зубы с противоположной челюсти, а сами одиночно стоящие зубы от перегрузки расшатываются. Имплант позволяет восстановить эстетику и функцию утраченных зубов, без разрушения оставшихся.

- Так что, это панацея?

- Это своего рода эволюция вида. Человеку не нужно выращивать крылья для перелета на другой конец света. Он придумал самолет и летает куда хочет. Не надо быть акулой, чтобы иметь безграничную возможность всегда быть с зубами. Импланты можно считать новым (третьим) комплектом зубов. Это такое же достижение эволюции и человеческого разума, как телевизор или сотовый телефон. В 50-е годы телевизор, и в 90-е сотовый телефон были эквивалентом состоятельности и роскоши, а теперь есть у всех. - А могут ученые вырастить новый зуб? - Я все чаще убеждаюсь, что ничего невозможного нет. Но произойдет это не так скоро, как обещают. Агрессивное анонсирование научных открытий и реальный результат не одно и то же. В любом случае, осваивать метод пересадки выращенных зубов будут те, кто сейчас занимается дентальной имплантацией. - Сейчас для нашей стоматологии серьезную угрозу представляет так называемый медицинский туризм. Желающие "быстро и недорого" неделю экскурсий в Китае или Корее совмещают с посещением стоматолога. Что вы думаете по этому поводу? - Медицинский туризм - явление, укоренившееся во всем мире. Но здесь надо учитывать целесообразность. Например, из региона, где нет данного вида лечения, пациенту практически все равно, куда ехать: в краевой центр или заграницу. Но в крупном городе, таком, как Владивосток, с развитой инфраструктурой, можно решить практически все медицинские вопросы, в том числе и по стоматологии. Во всем мире признаком респектабельности считается наличие собственного стоматолога, гинеколога и семейного доктора. Сейчас медицинский туризм переживает подъем. Но вопросы диспансерного наблюдения подвергнут его серьезному испытанию. Надо хорошо себе представлять, что даже самая качественная стоматологическая работа, будь-то пломба, коронка или имплант, требует профессионального наблюдения. О последствиях пренебрежительного отношения к таким прописным истинам можно и не говорить. Время все расставит на свои места. OOO "Мобильная операционная бригада" г. Владивосток, ул. Русская, 17, 3 этаж Тел. (4232)562-564, www.mobilestom.ru