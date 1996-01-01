Зелень против боли

Избавляют нас от боли не только лекарства, но и обыкновенные овощи и фрукты.

Например, очень полезны брокколи и шпинат. В них содержится магний, который помогает расслабляться гладкой мускулатуре и снимает стресс. А также химические вещества, стимулирующие образование серотонина. Это вещество улучшает качество сна и поднимает настроение.