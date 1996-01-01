Чем полезен укроп?

Прежде всего, укроп полезен как источник витаминов. В зелени укропа большое количество витамина С, высок процент и других витаминов - B1, B2, PP, P, каротина, много солей калия, кальция, фосфора, железа и других микроэлементов.

В зелени укропа много клетчатки, следовательно, он как щётка вычищает кишечник, изрядно забитый крахмалистой пищей и прочим фаст-фудом.

А знаете, в чем главный секрет феноменально долгой потенции у кавказских мужчин? В поедании большого количества зелени! И укропа - в частности! Еще лекари древнего Китая готовили из укропа снадобье для возвращения и усиления мужских способностей своим императорам. Укроп был в почете у египтян, индейцев Латинской Америки, врачевателей Востока и везде, где он был!

Кроме профилактики, да и лечения тоже, всяких мужских проблем, регулярное употребление укропа "чревато" следующими полезными эффектами:

- бактерицидным - подавляет гнилостные процессы и помогает организму "вырастить" полезную внутреннюю микрофлору;

- спазмолитическим - снимает спазмы гладкой мускулатуры;

- сосудорасширяющим - облегчает приток крови практически ко всем органам в нашем организме;

- гипотензивным - снижает давление в сосудах;

- мочегонным - ясно из названия;

- противовоспалительным - снимает всякие воспаления;

- кардиотоническим - тонизирует работу сердца;

- седативным - успокаивающим и улучшающим сон;

- бронхолитическим - увеличивает, при регулярном потреблении, размер бронхиол и альвеол, уменьшает сопротивление поступающего воздуха и застоя в дыхательных путях;

- отхаркивающим - разжижает густую и вязкую мокроту и способствует её выведению из организма;

- желчегонным - т.е. желчь гонит;

- ветрогонным - нормализует перистальтику и снижает повышенное газообразование;

- слабительным - помогает при запорах;

- репаративным - ускоряет заживление язв, послеоперационных ран, образование костной мозоли после переломов и травм.

Укроп полезен для сердечно-сосудистой, выделительной, кроветворной и пищеварительной систем организма, для оптической системы глаз, особенно в смеси с морковным соком. Успокаивает центральную нервную систему, снимает бессонницу и повышенное кровяное давление при гипертонической болезни и боли в сердце при хронической коронарной недостаточности. Одна чайная ложка порошка сушеного укропа снимает судороги и колики, острые боли в животе. Если пожевать, не глотая, одну чайную ложку сухого укропа, он может помочь при кашле и приступах удушья при бронхиальной астме.

Отдельно стоит отметить лактогонные (способствующие выделению материнского молока) свойства укропа.

Для женщин полезен чай из семян укропа, который облегчает состояние во время критических дней.

А в младенческом возрасте "укропная водичка" помогает при детских коликах.

Но, внимание! Есть и противопоказания! Женщинам во время беременности не следует увлекаться укропными препаратами. Обязательно советуйтесь с лечащим врачом.

Для людей с низким давлением противопоказан чай из семян укропа, снижающий давление.