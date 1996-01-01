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Что такое ЭхоКГ?
На ЭхоКГ кардиологи направляют своих пациентов для окончательной постановки диагноза.
- Эхокардиография (от эхо и кардиография) - это метод ультразвуковой диагностики, - рассказывает зав. терапевтическим отделением владивостокской поликлиники №12 Зоя Соколова. - Ультразвуковой датчик плотно прижимается к груди и передвигается в разных направлениях. "Эхо"-сигналы, посылаемые датчиком, возвращаются обратно и преобразуются компьютером в изображение на мониторе, по которому можно оценить деятельность сердца, определить его размеры и форму, состояние клапанов и крупных сосудов и многое другое. УЗИ сердца в большинстве случаев позволяет полностью заменить рентгеновские методы исследования, а значит, избавить человека от облучения.
Эхокардиография применяется в диагностике приобретенных и некоторых врожденных пороков сердца (возможно определение степени сужения отверстий и состояния створок клапанов, дефектов в перегородках сердца, экссудативных перикардитов, опухолей сердца и т.д.); позволяет выявить участки миокарда, которые испытывают недостаток притока крови из-за наличия атеросклеротических бляшек в коронарных артериях.
Эти участки миокарда выглядят как менее активно сокращающиеся (зоны гипокинезии), по сравнению с соседними "здоровыми" участками сердца. Такие зоны гипокинезии миокарда выявляются либо при уже свершившемся инфаркте миокарда, или в зоне высокого риска инфаркта.
Показания к проведению ЭхоКГ: боли в области сердца; изменения на электрокардиограмме; нарушения ритма сердца; подъемы артериального давления; перенесенный инфаркт миокарда; кардиомиопатии; врожденные и приобретенные пороки сердца; состояние после различных операций на сердце; признаки сердечной недостаточности.
Обычно ЭхоКГ обычно сочетают с допплерографией, или, как ее еще называют, эхографией сосудов. Этот метод основан на изменении частоты волн ультразвука, которые отражаются от движущихся частиц крови.
Допплерография позволяет оценить состояние сосудов сердца: как и с какой скоростью течет по ним кровь, определить их диаметр и степень сужения, наличие аневризм (опасность разрыва) и внутрикоронарных тромбов (так называемые осложненные атеросклеротические бляшки) и др.
Эхокардиография является более дорогостоящим методом инструментального исследования, чем ЭКГ, так как требует наличия более дорогой аппаратуры для ультразвуковых исследований и высокой квалификации врача - желательно кардиолога. Поэтому в коммерческих медицинских центрах эта услуга встречается не часто.
При наличии медицинского полиса и направления врача в муниципальных поликлиниках и краевом диагностическом центре ЭхоКГ вам сделают бесплатно. То же самое и больным, находящимся на лечении в стационарах. В остальных случаях ЭхоКГ вместе с допплерографией обойдется в сумму от 500 до 1500 руб.
Помимо ЭКГ и ЭхоКГ применяются и другие методы инструментальной диагностики.
Для обнаружения закупорки или сужения кровеносных сосудов (аорты или артерии) применяют контрастное рентгенологическое исследование - ангиографию. При стенокардии и ишемической болезни сердца исследуют коронарные артерии - это называется коронароангиография.
В паховую артерию вводят тонкий катетер и продвигают его по направлению к сердцу.
Для контроля продвижения катетера проводится непрерывная рентгенологическая съемка. Контрастное вещество вводят через катетер в коронарные артерии, и на экране появляется отчетливое изображение камер сердца и коронарных артерий.
Чаще всего это исследование назначают сердечным больным для решения вопроса о проведении хирургического лечения.
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