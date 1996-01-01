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Рак на экране
Мастерство врача и уникальное эндоскопическое оборудование позволяют обнаружить раковую опухоль в пищеводе, желудке или прямой кишке на ранней стадии и удалить ее, не прибегая к традиционному удалению пораженного раком органа.
- Чтобы выявить ранние формы рака желудочно-кишечного тракта, требуются высокая квалификация врача и современная высокоточная эндоскопическая техника, - рассказывает врач-эндоскопист Отделенческой больницы на ст. Владивосток Михаил Агапов. - Наша аппаратура имеет мало общего с той "кишкой" с лампочкой на конце, которую периодически заглатывают больные гастритом или язвой желудка. С ее помощью, да еще и при непродолжительном осмотре, никакой раковой опухоли не разглядишь, если, конечно, она не достигла огромных размеров.
Мы используем 2-миллиметровое эндоскопическое оборудование, которое на Дальнем Востоке пока не использует никто. Наша электронная аппаратура дает увеличение до 200 раз, тогда как оптическая - не выше 60 раз. Но и оптическая есть не везде, а электронная - это вообще большая редкость. Находящаяся на кончике эндоскопа видеокамера ведет свой репортаж из кишечника или желудка, проецируя картинку на экран монитора.
Рак желудка сегодня занимает второе место среди всех видов рака, рак кишечника - третье. На ранних стадиях рак не имеет симптомов, поэтому выявляют его методом скрининга в результате диагностических эндоскопических исследований. Но в силу недостаточной оснащенности наших больниц необходимой аппаратурой на ранней стадии онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта выявляют лишь в 3-4% случаев. В основном рак обнаруживают уже в четвертой стадии, когда помочь больному практически невозможно. А вот, к примеру, в Японии в половине случаев рак желудка диагностируют на первой стадии, поэтому выживаемость больных там составляет 90%.
Эндоскопическое отделение железнодорожной больницы считается одним из лучших не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. И не только из-за уникальной эндоскопической аппаратуры и микроскопического инструментария. "Железнодорожники" стали первопроходцами в оперативной эндоскопии - новом направлении медицины. При некоторых заболеваниях эндоскопические операции дают более высокий лечебный эффект и имеют преимущества перед хирургическими вмешательствами.
Взять, к примеру, желчнокаменную болезнь. Нафаршированный камнями желчный пузырь можно удалить лапароскопически - через прокол в брюшной стенке. Но если камень переместился в желчный проток, традиционно делают операцию с рассеканием тканей, так как лапароскопически оперировать в протоках нельзя.
- Но мы можем извлечь этот камень через желудок, - говорит зав. отделением эндоскопии Евгений Рыжков. - Это технически сложная и дорогостоящая операция, поэтому мало где такие операции делают.
Если камень большой, ломаем его с помощью специальных инструментов и вынимаем по частям.
Выполняют в железнодорожной больнице и такие эндоскопические операции, как стентирование пищевода, желудка, толстой кишки. Допустим, опухоль перекрыла просвет кишечника, а операцию делать нельзя - у пациента больное сердце. Тогда с помощью эндоскопа в кишечник вводится сетчатый стент, напоминающий сложенный зонтик. После его установки пружинка расправляется, и стенд расширяет стенки кишечника.
Выполняются в отделении и другие разработанные на сегодняшний день эндоскопические операции, но основное поле его деятельности - ранняя диагностика и лечение рака.
Из более чем 600 выполняемых здесь за год эндоскопических операций свыше 400 приходится на удаление опухолей желудочно-кишечного тракта. А это 400 с лишним спасенных человеческих жизней. Для сравнения: в железнодорожной больнице Хабаровска за год выполняют лишь около 20 подобных операций.
- Но удалить эндоскопическим методом можно лишь опухоль, не пустившую "корни" в слизистую оболочку внутреннего органа, то есть на ранней стадии - пока она не дает метастазов, - продолжает Евгений Рыжков. - Как мы это определяем? С помощью эндоскопического УЗИ. Через канал аппарата вводим в желудок или толстую кишку ультразвуковой датчик и смотрим, как глубоко опухоль прорастает в стенку желудка, пищевода, толстой кишки. Для определения стадии рака до операции других альтернатив на данный момент нет.
Достижения Евгения Рыжкова и его молодого коллеги Михаила Агапова в ранней диагностике и лечении рака желудочно-кишечного тракта получили признание не только на Дальнем Востоке. Сегодня их приглашают выступать с докладами на конференциях и симпозиумах, посвященных проблеме рака, а их статьи публикуются в солидных медицинских журналах.
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