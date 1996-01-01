"Неделя против абортов" завершилась

15 июля в конференцзале женской консультации Ленинского района прошла акция "Подари мне жизнь".

Она стала продолжением всероссийского празднования Дня семьи, любви и верности и организована в рамках "Недели против абортов", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый супругой президента России Светланой Медведевой, выступил с предложением провести в городах и регионах России акцию "Подари мне жизнь". С 9 по 16 июля в стране проходила "Неделя против абортов". По замыслу, акция направлена на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций и призвана обратить внимание на чрезвычайно остро стоящую в стране проблему абортов.