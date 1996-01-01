Мат – прекрасное болеутоляющее

Ученые говорят, что, ударившись или поранив себя, люди в сердцах говорят грубости, потому что сквернословие на самом деле уменьшает боль. В исследовании, проведенном специалистами Кильского университета на добровольцах, было установлено, что люди выдерживают боль дольше, если они костерят весь мир почем зря.

Доктор Ричард Стивенс, возглавлявший исследования, полагает, что может объяснить, почему эта особенность является общей для людей, говорящих на любом языке. "Ругань очень эмоциональная форма языка, это почти универсальный языковой феномен человечества", - сказал он. - Наше исследование показывает, что боль была одной из потенциальных причин развития ненормативной лексики, она же объясняет и то, почему крепкие слова сохраняются до сих пор. Исследователи, чьи выводы опубликованы в журнале NeuroReport, протестировали 64 студента на восприимчивость к боли, заставляя тех погружать руки в ванну с ледяной водой и держать их там до тех пор, как они могут вытерпеть. При этом испытуемым разрешалось употреблять любые, даже самые крепкие выражения. Затем их попросили сделать то же самое, но на этот раз не произносить ни одного нецензурного слова. Выяснилось, что, если добровольцы в процессе опыта пользовались бранью, они выдерживали руки в ледяной воде в среднем на 40 секунд дольше, чем не ругаясь. Они также говорили, что при использовании ненормативной лексики боль ощущалась не так остро.