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Почему мы не живем 150 лет
Природой человеку гарантировано 150 лет жизни. Больше - едва ли. Каждая клетка, каждый орган имеет свой ресурс. Человек взрослеет и полностью созревает к 24 годам. 24 надо умножить на шесть - столько периодов обновления может пройти человеческий организм, и получится примерно 150 лет. Почему этого не происходит? Потому что на продолжительность жизни влияет среда, в которой живет человек.
"Каждое живое существо должно находиться в тесной связи с той природой, где оно появилось на свет, - считает главный врач Нижегородского областного геронтологического центра Борис Толченов. - Мы же оторваны от природы, не живем по ее законам, не питаемся тем, чем должны бы были питаться.
Что мы едим? В основном мясо, рыбу, молочные продукты, а следовало бы отдать предпочтение растительной пище. Противникам вегетарианства могу ответить: у зверя, у той же собаки, есть клыки, у человека клыков нет. Природой не заложено, чтобы человек разрывал куски мяса. У нас и кишечник намного длиннее, чем у собаки, потому что растительная пища перерабатывается дольше, чем белковая.
Следующий фактор старения - физическая активность. Мы же практически не двигаемся. В лучшем случае от работы до дома. Вместо того чтобы подышать свежим воздухом, погулять, вечера напролет просиживаем у экранов.
Один из важнейших механизмов старения - нарушение в работе гипоталамуса, участка мозга, который регулирует наш гомеостаз (относительное равновесие в деятельности наших внутренних систем и функций организма). Здесь, по мнению ряда ученых, находятся биологические часы старения. Самое известное последствие срыва регуляции гомеостаза гипоталамусом - это развитие климакса, при котором в конечном счете страдают половые железы. У женщин падает содержание гормонов эстрадиола и прогестерона в крови, у мужчин концентрация тестостерона. В старости развивается относительная инсулиновая недостаточность, приводящая к более частому развитию сахарного диабета.
Старение с общебиологических позиций - это общее угасание функций организма, обусловленное главным образом постепенным уменьшением запаса энергии из-за поломки энергетического гомеостаза. В результате нарушается воспроизведение и развивается убыль функционально значимых клеток. Снижается уровень окислительных процессов, поскольку ткани начинают хуже снабжаться кислородом из-за замедления кровотока, падения уровня гемоглобина в крови и т.д.
И, наконец, существенную роль в процессе старения играет увядание центральной нервной системы, которая регулирует работу всех остальных систем организма: эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и др.
Изменения, ведущие к увяданию, в первую очередь происходят в коре головного мозга и в подкорке. Особенно это заметно при хроническом воздействии сильных стрессов, которые на биохимическом уровне действуют на корковые нейроны подобно радиации, исключая возможность их восстановления".
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