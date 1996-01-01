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Смех полезен для здоровья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В настоящее время во многих европейских странах активно применяется смехотерапия. Для лечения людей смешат. Медики говорят, что основные целители - усиление кислородного обмена и повышение уровня серотонина, гормона счастья.

Американские ученые выяснили, что под влиянием смехотерапии укрепляется иммунная система. Исследуемым транслировали комедии. По анализам крови, взятым до, после и в течение исследования, врачи определили, что реакция на юмор вызывает физиологические процессы, подобные тем, которые происходят у спортсменов.

В группе смеха было отмечено уменьшение уровней гормонов напряжения - кортизола и адреналина, что позволяет более эффективно работать иммунным системам организма. Так, в проведенном исследовании установлено увеличение количества Т-лимфоцитов, борющихся с вирусами.

Иначе говоря, реакция иммунной системы на смех прямо противоположна реакции на стресс.

Любители посмеяться и вправду реже болеют. Кстати, одно из исследований показало, что младенцы веселых мам намного реже болеют ОРВИ и гриппом. Но иногда нужно и воздержаться от смеха. Исследователи не советуют долго смеяться людям после операции, с грыжами, заболеваниями глаз и легочными болезнями - хроническим бронхитом, туберкулезом.

Таким образом, позитив улучшает состояние больного человека и даже приводит к выздоровлению больных. Ну, а негатив - ухудшает самочувствие и ведет к серьезным заболеваниям.

Человек, творящий добро в любом его проявлении, не только улучшает качество своей жизни, но и создает вокруг себя положительную ауру.

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