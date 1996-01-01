Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Смех полезен для здоровья
В настоящее время во многих европейских странах активно применяется смехотерапия. Для лечения людей смешат. Медики говорят, что основные целители - усиление кислородного обмена и повышение уровня серотонина, гормона счастья.
Американские ученые выяснили, что под влиянием смехотерапии укрепляется иммунная система. Исследуемым транслировали комедии. По анализам крови, взятым до, после и в течение исследования, врачи определили, что реакция на юмор вызывает физиологические процессы, подобные тем, которые происходят у спортсменов.
В группе смеха было отмечено уменьшение уровней гормонов напряжения - кортизола и адреналина, что позволяет более эффективно работать иммунным системам организма. Так, в проведенном исследовании установлено увеличение количества Т-лимфоцитов, борющихся с вирусами.
Иначе говоря, реакция иммунной системы на смех прямо противоположна реакции на стресс.
Любители посмеяться и вправду реже болеют. Кстати, одно из исследований показало, что младенцы веселых мам намного реже болеют ОРВИ и гриппом. Но иногда нужно и воздержаться от смеха. Исследователи не советуют долго смеяться людям после операции, с грыжами, заболеваниями глаз и легочными болезнями - хроническим бронхитом, туберкулезом.
Таким образом, позитив улучшает состояние больного человека и даже приводит к выздоровлению больных. Ну, а негатив - ухудшает самочувствие и ведет к серьезным заболеваниям.
Человек, творящий добро в любом его проявлении, не только улучшает качество своей жизни, но и создает вокруг себя положительную ауру.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса