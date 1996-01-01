Национальный проект "Здоровье" сменил название

Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года была рассмотрена при участии депутатов Законодательного собрания и медицинской общественности Приморского края.

Как отметил в своем докладе депутат Законодательного собрания, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ, данная концепция является не социальным заказом, а по сути дела, выбором, который стоит перед нашей страной в XXI: 50% мужчин в России не доживают до 50 лет, каждый год население уменьшается примерно на 800 тысяч человек. Сегодня наша страна - это 142 миллиона человек. Показатель рождаемости - 11,3 , а смертности - 14,6 на тысячу человек. При таких темпах к концу века численность россиян составит половину от нынешней.

В результате мероприятий, входящих в концепцию развития здравоохранения, к 2020 году население России должно составить 145 млн человек; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет; снижение общего коэффициента смертности; формирование здорового образа жизни населения, в том числе снижение числа курильщиков на 25 % и сокращение потребления алкоголя до 9 литров на душу населения в год (в настоящее время - 18 литров); повышение качества и доступности медицинской помощи, гарантированной населению.

Для достижения поставленных целей, считают участники слушаний, необходимо принятие ряда федеральных законов, направленных на закрепление государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, формирующих национальную лекарственную политику. В рамках концепции - и создание федеральных центров высоких медицинских технологий, один из которых - травматологии, ортопедии и эндопротезирования - начал строиться во Владивостоке.