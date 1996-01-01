Надо ли лечиться от депрессии?

По статистике, различными формами депрессий страдает около 30% населения. Нередко, не сумев справиться с этим состоянием самостоятельно, люди не обращаются за помощью к специалистам, а начинают прием различных антидепрессантов. Стоит ли это делать?

"Краткий психологический словарь" характеризует депрессию (сам термин - производное от латинского "depressio" (подавление) как "аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном". На первый взгляд речь идет просто о плохом настроении. Но если дурное настроение относительно быстро проходит, то депрессивное может тянуться много дней, иногда - недель или месяцев. Проблема не в том, что вам плохо - вы просто не хотите жить, весь смысл вашего бытия куда-то испаряется, и вы существуете только по инерции.

Причина депрессии - отсутствие в организме особых гормонов радости, вырабатываемых головным мозгом - эндорфинов. При этом медики и психиатры различают обычную подавленность и собственно депрессию. Подавленность может возникнуть из-за каких-то негативных жизненных событий - например, неприятностей в семье, на работе, в личной жизни. Обычно состояние это не такое глубокое и вскоре проходит, как только человек находит для себя какую-то "отдушину".

Настоящая депрессия - серьезное заболевание, которое может на первый взгляд не иметь видимой причины. Больной теряет сон, аппетит и может пребывать в таком состоянии долгое время... Обычно таким пациентам и назначают антидепрессанты. Они "давят" на мозг, вынуждая его искусственно вырабатывать эндорфины. Однако приносит ли это пользу организму?

Во-первых, такого рода медикаменты всегда обладают побочным эффектом, и неизвестно, как они "аукнутся" на ваших органах. Во-вторых, как заявили недавно американские исследователи, у человека, принимающего антидепрессанты, пропадает мотивация менять что-то в жизни.

По мнению профессора Джерома Уэйкфилда, депрессия никогда не возникает случайно, у нее есть определенная полезная функция. Какая же польза от депрессии? Ученый считает, что ее следует рассматривать как некое переходное состояние. Блокируются все посторонние чувства и эмоции, мы как бы "останавливаемся" и прислушиваемся к себе, находя тот стимул, который заставит нас сменить направление, встать на другие рельсы и устремиться к новым вершинам и достижениям.

Конечно, это не означает, что депрессия - всегда хорошо. Если вы пребываете в таком состоянии уже длительный период, то вам помогут только радикальные меры. Но начните все-таки с проверенных методов: смена обстановки, развлечения, новые знакомства... Если не помогает - сходите к психологу. И только по его рекомендации - к психиатру. Ни в коем случае не занимайтесь медикаментозным самолечением без ведома специалиста: ваш мозг - это не поле для экспериментов!