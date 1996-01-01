Вибрация помогает избавиться от жира

Американский ученый Клиффорд Розен утверждает, что добиться эффекта "плоского живота" можно, проводя 15 минут в день на вибрирующей платформе.

Розен проводил эксперимент на мышах. По его словам, животные, которых в течение 15 недель на четверть часа помещали на вибрирующую платформу, по завершении исследования имели на 27% меньше жира в области живота; кроме того, у них снизилось количество триглицеридов в печени.

По словам Розена, вес мышей не уменьшился, что свидетельствует о том, что вибрация изменила распределение жира, оказав лечебный эффект.