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Аспирину исполнилось 110 лет
В 1763 году священник Эдвард Стоун открыл, что отвар ивовой коры оказывает мощнейшее жаропонижающее действие. А 6 марта 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман получил ацетилсалициловую кислоту и патент на аспирин.
Сейчас ежегодно на планете употребляется более 50 млн упаковок аспирина. Англичане принимают его в виде порошка, американцы предпочитают шипучие таблетки, а французы - суппозитории. Недорогой эффективный препарат стал самым популярным противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим средством. И почти безвредным.
За 110 лет у специалистов было предостаточно времени всесторонне исследовать осложнения и побочные действия аспирина. Например, врачи категорически не рекомендуют давать его детям до 12 лет: у препарата есть особенность - способность разжижать кровь. Это просто находка при профилактике инфаркта и тромбообразования, но у малышей он может вызвать мелкоточечные кровоизлияния. Очень осторожно относиться к аспирину следует тем, у кого язвенная болезнь желудка, хронический гастрит, кто страдает аллергией, астмой, кризовым течением гипертонической болезни, тяжелыми хроническими заболеваниями печени и почек, нарушением кровообращения. Противопоказан аспирин и женщинам с нарушениями менструального цикла.
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