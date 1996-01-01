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Голодание помогает при смене часовых поясов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Голодание помогает лучше адаптироваться к смене часовых поясов, уверены ученые из Гарвардской медицинской школы (США).
Они выяснили, что отказ от пищи в течение 16 часов позволяет "перезагрузить" биологические часы и запустить их заново. К интересному выводу ученых подтолкнули результаты серии экспериментов, проведенных на грызунах.
Оказалось, что длительное голодание изменяет ход биологических часов, чтобы отогнать сон и дать грызунам возможность все-таки найти пищу. По мнению ученых, голодного "перевода" часов хватит для того, чтобы спокойно перенести перелет из США в Японию, разница во времени между этими странами составляет 11 часов.
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