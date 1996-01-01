Мозг женщин стареет раньше

Такие болезни, как старческое слабоумие, Паркинсона и Альцгеймера, как известно, чаще поражают женщин, чем мужчин. Возможно, это связано с тем, что мозг женщины без половых гормонов старится раньше.

В мире растет число сторонников гипотезы о роли эстрогенов (женских гормонов, производимых яичниками) в развитии серого вещества и поддержании хорошего здоровья.

Ученые из Миннесоты в ходе крупных исследований с участием около 5000 женщин сделали выводы: чем раньше прекращается производство эстрогенов, тем выше с возрастом опасность нейродегенеративных рисков. Однако заместительная терапия гормонами для защиты мозга имеет смысл только по достижении женщинами 50-55 лет.