После 40 лет храпят более 60% мужчин и 30% женщин

Многие на храп не обращают внимания - мол, кроме бессонных ночей родных и соседей, никаких проблем он не несёт. В действительности ночные рулады могут даже угрожать жизни.

Страшно или нет?

- Опасность храпа в том, что рано или поздно он может перейти в синдром обструктивного апноэ сна: тогда на высоких трелях возникает остановка дыхания, - рассказывает профессор Валерий Свистушкин. - Эти паузы могут быть долгими и повторяться часто. После такой остановки человек может не задышать снова - умрёт во сне.

Кроме того, может случиться инфаркт, инсульт - из-за того, что во время остановки дыхания в несколько раз повышается давление. Такой микрогиперкриз может повторяться 20-30 раз за ночь, и организм не выдерживает. К тому же человек перестаёт высыпаться, становится вялым, поскольку мозг не отдыхает. У 25% мужчин развивается половая слабость, появляется целый комплекс других болезней.

Узнать, происходят у храпящего остановки дыхания или нет, можно в ходе специального исследования сна - полисомнографии. Человека опутывают датчиками и укладывают спать: либо в лаборатории на всю ночь, либо погружают в медикаментозный сон днём. Все параметры сна записываются: амплитуда храпа, остановки дыхания, изменение артериального давления, насколько страдает во время храпа мозг и весь организм от кислородного голодания (которое является прямой угрозой жизни).

Однако, даже если у вас нет остановок дыхания, это не значит, что лечиться не нужно. Сонное апноэ может развиться в любой момент, так что до его появления лучше заранее обратиться к врачу.

Шею - тоньше

Какое лечение посоветует специалист? Иногда достаточно исправить кривую носовую перегородку или избавиться от хронического насморка, уменьшить размеры мягкого нёба и язычка или удалить увеличенные нёбные миндалины (всё требует оперативного вмешательства). Если храпит ребёнок, причиной могут быть аденоиды.

Поэтому обследование храпящего начинается с осмотра отоларингологом. Часто храпят люди с лишним весом, поскольку жировые отложения в шее делают глотку узкой. По статистике, если человек похудеет даже на 10%, это значительно снижает храп. Ещё один фактор риска - курение. Оно провоцирует воспаление и отёк глотки. То же самое касается и алкоголя - он расслабляет мягкое нёбо, мышцы глотки, они становятся дряблыми.

Если операция (лазерная или с использованием обычного скальпеля) не помогает, а такое бывает в 20-30% случаев, то можно использовать специальные аппараты. Такое лечение называется SIPAP-терапия. Суть в том, что на лицо надевается маска, через которую подаётся воздух повышенного давления. Это позволяет расширить просвет глотки, благодаря чему воздух проходит через неё свободно. Недостатки этого метода: во-первых, нужно постоянно спать с маской, во-вторых, повышенное давление может создавать дискомфорт.

Для тех, кто хочет временно облегчить своё состояние, можно дать простой совет - не спать на спине. Иначе нёбо во время сна почти прилипает к задней стенке глотки, и человек начинает храпеть. В США даже запатентован способ лечения храпа, который заключается в том, что пациенту привязывают к спине теннисный шарик, и он постоянно во сне вынужден переворачиваться на бок.

Другой способ - выбирать подушку повыше, чтобы спать в полусидячем положении. Остальные приспособления - для выдвижения челюсти или так называемая прищепка - ещё менее эффективны. Что касается медикаментов, то они уменьшают отёк глотки, но храп не ликвидируют.