Корейцы собираются создать во Владивостоке высокотехнологичный медицинский центр

В администрации Владивостока состоялась рабочая встреча зам. главы города Елены Щёголевой с представителями сеульского госпиталя "Сэвэранс", в ходе которой обсуждалась организация во Владивостоке высокотехнологичного диагностического медицинского центра.

Корейский госпиталь "Сэвэранс" специализируется на лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Среди методик, практикуемых корейскими врачами, - клиническая диагностика, биопсия, хирургическое вмешательство, использование диапазона рентгеновских лучей при радио- и химиотерапии.

Представители администрации Владивостока поддержали идею создания такого высокотехнологичного центра, отметив, что в краевом центре уделяется особое внимание внедрению новых медицинских технологий. В настоящее время готовится пакет соответствующих документов для реализации этого проекта.