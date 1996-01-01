Папайя против рака

Индийские исследователи нашли действенное средство против онкологических заболеваний, сообщает МедПортал.

Оказывается, кора дерева папайи содержит дюжину компонентов, которые лишают раковые клетки активности и прекращают их рост. Кроме того, оказывается, что экстракт коры папайи в 250 раз эффективнее других лекарств против рака. Так что, если серьезных противопоказаний к применению у нового препарата выявлено не будет, он в скором времени появится на прилавках аптек.