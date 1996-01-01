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"Индекс помады"
В период рецессии модные автомобили простаивают в выставочных центрах, дизайнерская одежда остается на вешалках магазинов, а вот тенденция с продажами губной помады прямо противоположна: в трудные времена женщины покупают ее больше, потому что это приемлемый по цене способ себя порадовать.
Такая идея лежит в основе "индекса помады" - термина, введенного в обращение председателем совета директоров косметической компании Estее Lauder Леонардом Лаудером во время рецессии 2001 года. В ту мрачную осень продажи помады в США увеличились на 11%.
Сторонники "теории помады" прослеживают этот феномен до времен Великой депрессии, когда продажи косметики увеличились на 25%, несмотря на агонию экономики.
Некоторые аналитики указывают на тот факт, что в косметической промышленности занятость увеличивается даже тогда, когда повсеместно она снижается, из чего можно сделать вывод, что в условиях низкого потребительского доверия спрос на косметику растет. Так было в периоды экономических спадов 1990 и 2001 годов.
Но не все разделяют это мнение. Надежные данные о продажах губной помады в прошлом найти трудно, и большинство сторонников этой теории в качестве доказательства широкого распространения этого феномена могут указывать только на отдельные примеры.
Данные, собранные группой маркетинговых исследований Kline & Company, свидетельствуют о том, что объемы продаж губной помады иногда увеличиваются в периоды экономических спадов, но они растут и во времена процветания. Иными словами, здесь нет прямой зависимости.
Продажи помады - всего лишь очередной пример критерия оценки, которым поспешили воспользоваться потому, что он якобы отражает реальное экономическое доверие или его дефицит.
Теория "длины юбок" (версия о том, что цены акций движутся в одном направлении с длиной дамских юбок), потребление алкоголя, продажи слабительного и т.д. - все это предлагалось для оценки глубины рецессии с разным успехом. Так что же, "индекс помады" нежизнеспособен?
По мнению Карен Грант из компании маркетинговых исследований NPD Group, целесообразнее рассматривать более широкий показатель - "индекс красоты", потому что во времена рецессии хорошо продаются все косметические товары. Большинство женщин скорее откажутся от шелковых платков или дизайнерских туфель, чем от туши для ресниц или теней для век, которые считают более важными.
Характер мужских расходов может претерпеть схожие изменения, если вместо телевизоров и автомобилей они начнут покупать менее дорогие предметы роскоши, например портативные гаджеты или личные аксессуары. Будьте начеку: следующим может стать "индекс запонок".
По данным Economist Newspaper Limited
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