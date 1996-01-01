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Упитанные ягодицы спасут от диабета
Подкожные жировые отложения оказывают благотворное влияние на обмен веществ. К такому парадоксальному выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
Принято считать, что лишний вес не приносит своему обладателю ничего, кроме неудобств. Однако, как показали исследования специалистов, "пончики" могут похвастаться тем, что диабет им не грозит.
В организме человека присутствуют два вида жира: подкожный и висцеральный, то есть расположенный вокруг внутренних органов. Внутреннее ожирение чревато развитием опасных патологий, к которым относится и диабет. До последнего времени ученым так и не удавалось выяснить, чем это вызвано: либо анатомическим расположением жировой ткани, либо ее специфическими свойствами.
В ходе эксперимента исследователи пересадили подопытным мышам жировые клетки, поменяв местами подкожные и висцеральные отложения. Выяснилось, что при пересадке подкожного жира в область брюшины мыши худели, у них уменьшалась жировая прослойка и снижался уровень сахара в крови. Кроме того, такие мыши обладали улучшенной реакцией на инсулин, контролирующий уровень сахара в крови, между тем как именно невосприимчивость к инсулину является одним из главнейших признаков возникновения диабета 2-го типа. В то же время пересадка внутреннего жира не давала никаких изменений.
Именно это наблюдение привело ученых к выводу о том, что подкожный жир способствует лучшему обмену веществ. Предположительно, столь неприятная для многих дам прослойка может вырабатывать гормон адипоксин, задачей которого является регуляция метаболизма. Исследователи не исключают, что в будущем этот благотворный эффект удастся воспроизвести с помощью лекарств.
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