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Антибактериальные войны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"За последние 25 лет проведено 27 исследований антибактериального мыла, и все ученые сошлись на одном мнении: антибактериальное мыло ничуть не лучше обычного туалетного мыла", - сообщает Daily Mail.

Цель: выяснить, действительно ли антибактериальное мыло убивает бактерии. И как оно воздействует на организм. Такое заключение было сделано на основе изучения процедуры мытья рук. Оказалось, что после использования антибактериального мыла на руках остается столько же бактерий, как и после использования обычного мыла.

Но тем не менее раз антибактериальное мыло было придумано, значит, его использование вполне оправданно. Осталось только решить, кому и как часто его можно использовать без вреда здоровью. В состав антибактериального мыла входит активный компонент триклозан. Он-то и оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, подавляет размножение бактерий и образование угрей. В состав мыла также входят экстракты алоэ и глицерина, которые увлажняют и смягчают кожу, снимая раздражение, экстракт ромашки, обладающий успокаивающим, регенерирующим и тонизирующим действием, экстракт зверобоя, обладающий противовоспалительным и смягчающим действием, и другие лечебные природные компоненты.

Вывод: антибактериальное мыло - надежный щит от бактерий, буквально на каждом шагу подстерегающих современного человека.

Да, слово "микробы" нами воспринимается как что-то грозящее нашему здоровью. Однако в организме человека существует более 500 видов микробов. Они защищают наш организм. Они не пропускают действительно вредные вещества. Есть даже микробы, которые участвуют в регулировании половых гормонов. В организме здорового человека в норме имеются молочнокислые бифидолактобактерии, кишечная палочка, бактероиды и энтерококки. Они выполняют важные биологические функции, необходимые для организма человека. На поверхности нашего организма - на коже - также существуют полезные микробы. Они образуют на коже защитную оболочку - уничтожают вредные микроорганизмы. Но с частым применением антибактериальных средств естественный микробный фон нарушается. То есть получается, что частое использование антибактериального мыла уменьшает сопротивляемость нашей кожи к инфекциям. Кожа становится раздраженной, сухой, может потрескаться. А трещины - ворота для инфекции.

Таким образом, никакое мыло не может создать вокруг нас защитную оболочку. Это всего-навсего рекламный трюк. На коже через несколько мгновений после мытья вновь поселятся микроорганизмы. А большая часть инфекционных микроорганизмов вдыхается из воздуха и попадает в организм через легкие, а не через кожу.

Антибактериальное мыло пригодится вам в том случае, если вы или ребенок, копаясь в земле, поранились. Достаточно промыть рану таким мылом, смазать, например, йодом и закрыть бактерицидным лейкопластырем. Есть смысл брать антибактериальное мыло в поход, на дачу, в поездку. Но практика показывает, что в большинстве случаев такое мыло не имеет преимуществ перед обычным.

ВЫВОД: добиваясь стерильной чистоты, мы уничтожаем естественную защиту.

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