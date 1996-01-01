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Владивосток обзавелся комплексом по уничтожению биоотходов
Во Владивостоке открылся Комплекс по уничтожению биологических отходов. Как сказал директор комплекса Анатолий БЕЛОЗЕРОВ, это единственное на территории РФ и стран СНГ предприятие, предназначенное для экологически безопасного уничтожения биологических и медицинских отходов.
Комплекс расположен в районе Морского кладбища, он предназначен для уничтожения преимущественно отходов медицинских учреждений (это так называемые "опасные и рискованные отходы здравоохранения", в число которых входят шприцы, иглы, перевязочный материал, послеоперационные отходы и многое другое, - все, что является опасным с точки зрения инфекции), а также признанной негодной мясной и рыбной продукции, просроченных продуктов питания, конфиската и др. биоотходов.
Предприятие оснащено оборудованием, произведенным в компании "Турмалин" в Санкт-Петербурге. По существующим данным, до 96% отходов сегодня вывозятся на полигоны и свалки, так как до сих пор в крае не существовало специализированного предприятия по их уничтожению. Оборудование обеспечивает полную экологическую безопасность процесса: комплекс оснащен системой локальной очистки сточных вод, мощная система газоочистки не допускает выброса в атмосферу никаких вредных химических соединений, в том числе диоксинов. После уничтожения отходов остаётся не более 3% безопасного зольного остатка. Созданный комплекс может уничтожать до 30 тонн биоотходов в сутки, что полностью покроет потребности Приморья и Владивостока.
Технологии и оборудование комплекса во многом уникально, создано по заказу специалистов Владивостока. Уже сейчас интерес к технологии проявляют не только Санкт-Петербург и Хабаровск, но и Болгария, Италия и другие страны.
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