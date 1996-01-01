"Летний макияж очень сильно отличается от зимнего, - рассказывает косметолог Марина МИНАЕВА. - И для того чтобы всегда привлекательно выглядеть, необходимо учитывать несколько основных отличий при выборе косметики для жаркого сезона".

Одна из главных причин старения кожи - вредное воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому летом необходимо постоянно (а не только на пляже) защищать лицо, шею и область декольте от солнца.

Совершенно необязательно ежедневно наносить на лицо специальные солнцезащитные кремы. Сейчас появилось много косметических средств (дневной крем, пудра, румяна, помада), которые содержат SPF-факторы. Главное, правильно подобрать тот, который подходит именно вам.

Лицо потеет

Для того чтобы макияж не размазывался и долго сохранял свежесть, необходимо нанести основу. Привычную "зимнюю" крем-пудру лучше заменить сухой рассыпчатой. Она не содержит жирной связующей основы и хорошо впитывает излишки кожного сала.

Если вы привыкли тщательно маскировать дефекты, выбирайте прозрачный тональный крем с легкой текстурой. Такая основа не ложится на лицо как искусственная маска, а выглядит естественно и при искусственном освещении, и на солнышке. Только наносите основу умеренно и тщательно растушевывайте специальным тампоном. Иначе излишки крема будут плавиться и размазываться.

Для коррекции макияжа в течение дня лучше использовать специальные салфетки, которые впитывают сальный блеск, но при этом не портят макияж.

Глаза "текут"

Летом желательно отказаться от подводки для глаз. Она часто размазывается и плавится на солнце. Лучше заменить ее твердым карандашом и тушью.

Если вы собираетесь на пляж, то лучше пользоваться водостойкой тушью. Тогда, вынырнув из воды, вы будете по-прежнему привлекательны.

Жирные тени лучше отложить до холодов. А для лета выбирайте сухие, которые не будут скатываться и плавиться.

Губы сохнут

Летом обязательно нужно красить губы, чтобы защитить их от солнца. Но не стоит тщательно очерчивать линию губ. Достаточно лишь придать губам чуть больше выразительности. Поэтому откажитесь от контура для губ и матовых помад. Для дневного макияжа лучше использовать естественные прозрачные оттенки, которые создают эффект лакового покрытия и влажных губ.

Волосы выгорают

Устройте волосам отпуск. Старайтесь не делать начесы, тугие хвосты и пучки. В холодное время года мы постоянно пользуемся феном. Летом волосы можно практически не сушить, это сделает солнышко. Обязательно каждый месяц подравнивайте кончики, чтобы они не секлись. Если не хотите, чтобы волосы выгорали, выбирайте средства для укладки, в состав которых входят солнцезащитные фильтры.

Запах!

Легкие запахи с фруктовым, ванильным и цветочно-цитрусовым ароматом в солнечные дни будут очень кстати. Но душитесь аккуратно. Летом все запахи кажутся более резкими. Духи должны создавать вокруг вас легкий шлейф, а не эффект газовой камеры.

Также не забывайте, что летом мы очень сильно потеем и запах любимых духов в сочетании с запахом пота будет уже не таким приятным. Поэтому не забывайте про всевозможные дезодоранты и антиперспиранты. Естественно, пользоваться ими надо сразу после душа, на чистое тело.

Выбирайте нейтральные дезодоранты, чтобы они не перебивали аромата ваших духов. Кстати, сейчас многие парфюмерные фирмы выпускают серии - духи, туалетная вода, дезодорант и пена для ванны с одинаковым ароматом.