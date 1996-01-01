Не дай себе засохнуть!

В Приморье установилась по-июльски жаркая, а на побережье - душная из-за высокой влажности погода. В жару потребности нашего организма в воде значительно возрастают. Когда столбик термометра приближается к плюс тридцати и влага активно выводится с потом, водные инвестиции следует увеличить до 2,5 литров в день.

Выполнить норму несложно. Половину составят суп, сочные овощи и фрукты. Крупный грейпфрут, например, даст организму столько жидкости, сколько 250-граммовый стакан воды. Столь же "водоносны" 4 огурца, миска зеленого салата, 2 куска арбуза или 2 чашки смородины. Полностью восстановят аквабаланс 4-5 стаканов свободной жидкости. Но не всякий напиток утоляет жажду, сообщает МедПортал.Ру.

Кофе является диуретиком и обезвоживает организм. В этом смысле самый правильный кофе - по-турецки, который подают со стаканом холодной воды.

Любой напиток с содержанием спирта выше 2% сушит и отнимает влагу, а не дает ее. Алкоголь лишь "маскирует" жажду, но не утоляет ее.

Сладкая газировка, в том числе с приставками "диет" и "лайт" вызывает желание поскорее ее запить. Чай, занимающий прочное второе место среди напитков по популярности, не только поставляет влагу, но и активно выводит ее: из 250 мл напитка организм усвоит только 150 мл жидкости.

Быстро восстановит растраченные аквазапасы только вода. К тому же она "вымоет" из вашего рациона лишние калории.

Посчитаем: вы выпили на завтрак стакан апельсинового сока и кофе-латте, банку газировки и пару стаканов сладкого чаю - днем, вечером побаловали себя чашкой горячего шоколада - итого получили дополнительно 800 жидких килокалорий. Так мы толстеем не только от еды. И лишь вода не увеличивает энергетическую ценность рациона, не добавляет к нему ни жира, ни красителей, ни консервантов - ничего лишнего.