Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФАС заступилась за частные больницы
Письмо "О недопущении нарушений антимонопольного законодательства на рынке ОМС" было опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и направлено главам российских регионов.
Как пишут "Ведомости", ФАС разъясняет, что частные клиники наравне с государственными могут претендовать на средства региональных фондов обязательного медицинского страхования (из них оплачивается гарантированный минимум медицинских услуг).
В настоящее время государственные больницы и поликлиники получают средства ОМС, а также из бюджетов различных уровней. Минздрав рассматривает возможность финансирования медицинских учреждений только за счет средств ОМС, что, по мнению участников рынка, приведет к росту тарифов. В 2008 г. преимущественно через ОМС финансируется здравоохранение 19 регионов.
"Законодательство устанавливает, что медицинская организация любой формы собственности, имеющая лицензию, имеет право быть включенной в систему ОМС", - говорится в письме ФАС. Сейчас, по словам начальника управления ФАС Тимофея НИЖЕГОРОДЦЕВА, местные власти нередко отказывают им в этом. Например, петербургская Кардиоклиника получила доступ к деньгам фонда ОМС только по решению арбитражного апелляционного суда, рассказала гендиректор клиники Надежда АЛЕКСЕЕВА.
К какой именно сумме бизнес получил доступ, сказать с точностью федеральные чиновники не могут. В законе о бюджете федерального фонда ОМС консолидированный объем территориальных программ российских регионов не прописывается. Однако, по оценке источника в фонде, он приблизительно равен 300 млрд руб. Пока эти средства делят в основном государственные больницы и поликлиники.
Объем рынка платной медицины, по оценке генерального директора группы компаний "Медси" (входит в АФК "Система") Владимира ГУРДУСА, составляет 150 млрд руб. в год.
Исполнительный директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий РЕЙХАРТ назвал решение антимонопольной службы "абсолютно правильным", потому что развитие конкуренции приведет к повышению качества услуг. "В ряде регионов частные клиники успешно работают в ОМС уже сейчас. Отношение к этой проблеме зависит от местных властей", - добавил Рейхарт.
Между тем пока работа в ОМС для большинства частных больниц убыточна. "Если услуга оплачивается за счет средств ОМС, брать за нее дополнительные деньги с пациентов или частично оплачивать эту же услугу за счет средств ДМС частные медики уже не имеют права. При этом тарифы ОМС относительно невысоки", - объясняет Нижегородцев. Одно посещение поликлиники стоит в системе ОМС 103,2 руб., один день в больнице - 268,5 руб. (цифры прописаны в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи). Однако часть негосударственных медучреждений готовы работать, несмотря на низкие тарифы, знает Нижегородцев.
"Тарифы государственных больниц сейчас ниже себестоимости наших услуг, - признает Надежда Алексеева из Кардиоклиники (больница обслуживает 3-6 пациентов по полисам ОМС в неделю). - Однако это работа на перспективу - судя по мировому опыту, тарифы вырастут". По словам гендиректора "Медси" Владимира Гурдуса, в ряде регионов тарифы уже сейчас соответствуют себестоимости услуг. "Там мы заинтересованы в работе в ОМС", - сказал он.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы