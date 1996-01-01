ФАС заступилась за частные больницы

Письмо "О недопущении нарушений антимонопольного законодательства на рынке ОМС" было опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и направлено главам российских регионов.

Как пишут "Ведомости", ФАС разъясняет, что частные клиники наравне с государственными могут претендовать на средства региональных фондов обязательного медицинского страхования (из них оплачивается гарантированный минимум медицинских услуг).

В настоящее время государственные больницы и поликлиники получают средства ОМС, а также из бюджетов различных уровней. Минздрав рассматривает возможность финансирования медицинских учреждений только за счет средств ОМС, что, по мнению участников рынка, приведет к росту тарифов. В 2008 г. преимущественно через ОМС финансируется здравоохранение 19 регионов.

"Законодательство устанавливает, что медицинская организация любой формы собственности, имеющая лицензию, имеет право быть включенной в систему ОМС", - говорится в письме ФАС. Сейчас, по словам начальника управления ФАС Тимофея НИЖЕГОРОДЦЕВА, местные власти нередко отказывают им в этом. Например, петербургская Кардиоклиника получила доступ к деньгам фонда ОМС только по решению арбитражного апелляционного суда, рассказала гендиректор клиники Надежда АЛЕКСЕЕВА.

К какой именно сумме бизнес получил доступ, сказать с точностью федеральные чиновники не могут. В законе о бюджете федерального фонда ОМС консолидированный объем территориальных программ российских регионов не прописывается. Однако, по оценке источника в фонде, он приблизительно равен 300 млрд руб. Пока эти средства делят в основном государственные больницы и поликлиники.

Объем рынка платной медицины, по оценке генерального директора группы компаний "Медси" (входит в АФК "Система") Владимира ГУРДУСА, составляет 150 млрд руб. в год.

Исполнительный директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий РЕЙХАРТ назвал решение антимонопольной службы "абсолютно правильным", потому что развитие конкуренции приведет к повышению качества услуг. "В ряде регионов частные клиники успешно работают в ОМС уже сейчас. Отношение к этой проблеме зависит от местных властей", - добавил Рейхарт.

Между тем пока работа в ОМС для большинства частных больниц убыточна. "Если услуга оплачивается за счет средств ОМС, брать за нее дополнительные деньги с пациентов или частично оплачивать эту же услугу за счет средств ДМС частные медики уже не имеют права. При этом тарифы ОМС относительно невысоки", - объясняет Нижегородцев. Одно посещение поликлиники стоит в системе ОМС 103,2 руб., один день в больнице - 268,5 руб. (цифры прописаны в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи). Однако часть негосударственных медучреждений готовы работать, несмотря на низкие тарифы, знает Нижегородцев.

"Тарифы государственных больниц сейчас ниже себестоимости наших услуг, - признает Надежда Алексеева из Кардиоклиники (больница обслуживает 3-6 пациентов по полисам ОМС в неделю). - Однако это работа на перспективу - судя по мировому опыту, тарифы вырастут". По словам гендиректора "Медси" Владимира Гурдуса, в ряде регионов тарифы уже сейчас соответствуют себестоимости услуг. "Там мы заинтересованы в работе в ОМС", - сказал он.