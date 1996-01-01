Загадки внезапной cмерти

Внезапная смерть потрясает и кажется особенно несправедливой, когда в мир иной уходит жизнелюб, душа компании, мужчина в расцвете лет или женщина на пике творческой карьеры. "Не уберегли", - обычно говорят близкие, часто сетуя на близорукость врачей, не заметивших предвестников грозной опасности. Фаталисты возражают, что рождение и смерть находятся во власти природы или Бога. И все же внезапна ли "внезапная" смерть?

Как правило, внезапная кончина предупреждает о себе. И если своевременно обратить внимание на ее предвестники, можно отодвинуть летальный исход на годы и десятилетия.

Причины и следствие

1. Остановка сердца по причине резкого спазма крупного кровеносного сосуда в нем (инфаркт). Группа риска - молодые мужчины до 40 лет. Причина смерти - неожиданный стресс.

2. Обширный инфаркт и разрыв сосуда, молниеносный кардиогенный шок. Группа риска - мужчины старше 40 лет.

3. Тромбоз крупных артерий на фоне варикоза или после операций по шунтированию сердца. Группа риска - мужчины старше 50 лет и женщины с варикозным расширением вен. У женщин к внезапной смерти предрасполагает применение противозачаточных гормональных средств.

Все заболевания, приводящие к такому финалу, неслучайно называют сердечно-сосудистыми: страдает сердце, а начинается беда с сосудов. На самом деле человек живуч, его системы настолько приспособлены к негативным воздействиям, что начинают заявлять о нездоровье лишь тогда, когда молчать уже невозможно. Живучесть организма такова, что первые признаки болезни (нарушение сердечного ритма, боль) человек чувствует при сужении просвета сосудов на 60-70%!

Неправильное питание, стрессы, экология вызывают закисление внутренней среды человека. Его кровь закисляется, начинает "разъедать" стенки сосудов. В критических точках появляются холестериновые бляшки. Сначала они мягкие, потом постепенно твердеют, на них налипают соли, просвет сосуда сужается, он теряет эластичность. Такие вены и артерии называют "стеклянными": они хрупкие и могут лопнуть в любой момент при резком повышении давления крови, вызванном стрессом или резкой физической нагрузкой.

Проще умереть, чем проиграть

Как правило, внезапная смерть настигает мужчин определенного склада характера: напористых, быстрых, агрессивных, любящих соревноваться и обязательно выигрывать. Конечно, большинство людей предпочитают выигрывать, но есть категория мужчин, которые особо тяжело переживают поражение. Образно говоря, им проще умереть, чем проиграть. Они живут быстро, стараются успеть много, не дают себе отдыха, да и не умеют отдыхать. Это трудоголики высшей марки. Нервное напряжение снимать не умеют и "расслабляются" алкоголем. Любят гиперкалорийную острую пищу и могут съесть много, ведь еда тоже снимает стресс. Обычно у них есть жировая подушка над желудком ("толстый живот"), хотя все тело может быть достаточно стройным.

Если мужчина не занимается своей внешностью специально, то в запущенных случаях его фигуру можно сравнить с фигурой беременной женщины.

У таких людей парадоксальная нервная система. В гневе они не краснеют, как большинство людей, а бледнеют. Это означает, что у них происходит спазм кровеносных сосудов. Вот он-то их и губит однажды.

Мужчины вообще любят хвастаться отличным здоровьем и не думают, что его надо сохранять и укреплять. В группе риска распространено мнение, что забота о здоровье - это признак слабости, а посещения врачей достойны осмеяния и даже презрения. На самом деле такие мужчины просто зарывают голову в песок, как страус в минуту опасности: боятся, что врачи найдут у них какую-нибудь болезнь.

Будучи рьяными материалистами, представители этой группы риска свято верят во всесилие медицинской науки, особенно хирургии. Поэтому лозунг "трусцой от инфаркта", пропагандировавшийся для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, им никогда не казался соблазнительным. Другое дело - пример экс-президента России Ельцина, который перенес аортокоронарное шунтирование и продолжал пить водку и танцевать перед почетным караулом. После операции Борис Николаевич прожил еще 10 лет, а вот многих его последователей уже нет в живых. Почему же?

Кровообращение в сердце хирурги восстанавливают либо ангиопластикой, либо аортокоронарным шунтированием.

Ангиопластика - это раздавливание склеротической бляшки по стенке сосуда и установка в него пружинки-стента. После этой операции кровоток на какое-то время восстанавливается и болей нет. Но если пациент не изменил образ жизни и питания, "налипание" жиров в просвете сосудов продолжается, а тромбообразование стимулируется инородным телом. И хотя больные пьют разжижители крови, вскоре возникает другой болевой приступ и требуется вставить стент в другой сосуд. Или возникший тромб после физической нагрузки отрывается и, перекрыв крупную артерию, вызывает внезапную смерть.

Аортокоронарное шунтирование - это создание из вены обходного сосуда в обход закупоренной зоны. Если организм не захочет по нему качать кровь или он забьется сгустками, тогда снова надо оперировать. Кроме того, вена не имеет такой упругой стенки, как артерия, и плохо сокращается, быстро теряет тонус. Вдобавок длительное малокровие во время операции наносит вред мозгу: такие больные потом неадекватны в своем поведении, не чувствуют так болей, как раньше, и не оценивают свое здоровье критично, начинают бравировать, совершая безрассудные поступки.

Бравада и жизнь

На самом деле операции по восстановлению сердечного кровотока не продлевают жизнь, а примерно на 5 лет улучшают ее качество: болей нет, кровь течет по сосудам свободно. Пациенту постоянно надо пить массу лекарств, препятствующих тромбозу. Но рано или поздно шунт снова забивается - и наступает кризис. Это происходит быстрее, если пораженных сосудов несколько.

Существует ли другой сценарий предотвращения сердечной недостаточности? Существует. Понятно, что лучше иметь целое сердце, чем оперированное.

Малейшая боль - признак недостатка питания сердечной мышцы, сигнал о нарушении кровотока. Значит, нужно немедленно пересмотреть весь свой жизненный уклад. Для начала - заняться физкультурой. Самое простое - ходьба на расстояние не менее 3 км в день. Те, кто перенес инфаркт, кого посетила хоть на миг сердечная боль, должны практически забыть о машине и использовать любую возможность для пеших прогулок во время рабочего дня и после него, а особенно в выходные дни и на отдыхе.

Другое важное составляющее сердечного здоровья - правильное питание. Как говорят йоги, любую болезнь можно вылечить диетой. Чревоугодие в семье - это подмена нормальных сердечных взаимоотношений на задабривание партнера едой. Думая, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, женщина фактически роет ему преждевременную могилу, а себе готовит вдовство. Чтобы кровь не закислялась и сосуды не страдали, человек должен питаться в соответствии с конституцией, употреблять биологически активные добавки с кальцием, кремнием, лецитином, витаминами С, Е, рыбий жир.