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Собака бывает кусачей…
Редкий день в больницы и травмопункты не обращаются люди с жалобами на укусы домашних животных. Невольно возникает вопрос: как любимый питомец, которого обхаживаешь и кормишь, любишь и лелеешь, может навредить собственному хозяину.
Разобраться, кто виноват в агрессии четвероногого члена семьи, помог главный ветврач ветеринарной клиники "Ветсервис", что на улице Руднева, 7, Алла Викторовна СКУРЛАТОВА.
- Алла Викторовна, чем, с точки зрения медицины, можно объяснить агрессивность домашних кошек и собак?
- Очень часто проявление агрессии кошек и собак, живущих в домашних условиях, связано с недоброжелательным отношением или неправильным воспитанием со стороны хозяев. Наиболее жестокие люди поднимают руку на своих питомцев. А в этом случае не стоит забывать, что милые домашние зверьки - прежде всего животные и они могут броситься на человека в любой момент, тем более если их ещё и обидеть.
Также не исключено, что чувство агрессии может быть вызвано породной генетической наследственностью и гормональным всплеском как у самок, так и у самцов.
- Кто, на ваш взгляд, наиболее агрессивен?
- Конечно, кошки. Они довольно-таки злопамятны и, как известно, сами по себе. А собаки гораздо больше зависимы и привязаны к человеку.
- Значит ли это, что "собака бывает кусачей только от жизни собачьей"?
- Это далеко не так. Ревность к другим животным в доме, к новому жильцу или постороннему, а также гормональная активность могут вызывать агрессию собаки. Очень сложно прочувствовать характер и психику животного. Например, мы с рождения и вот уже почти три года наблюдаем одну парочку - две "девицы" - английский кокер и русский спаниель воспитываются в семье. За собаками следят, они привиты, ухожены, у них организован досуг. Живут как у Христа за пазухой. Собаки хотя и ровесницы и живут в одинаково хороших условиях - полная друг другу противоположность. Кокер - крупная, красивая собака - своенравна, на улице трусовата, дома от нее сплошные погромы и хулиганство. Русская же спаниелька - хозяева ее взяли из жалости - сама преданность и верность. На улице - горой на возможных обидчиков. Настоящая защитница. Между собой Глаша и Ася живут относительно мирно. Но "поговорить" им особенно не о чем: разное, получается, воспитание? Нет, наследственность, характер.
И вот кокер однажды бросилась на хозяйку. У собаки, правда, были критические дни. Потом еще раз и еще. Сейчас хозяйка - после операции, а у собаки заканчивается течка.
В данной ситуации проявление агрессии может быть вызвано чувством ревности. Собака хочет проявить свой эгоизм, переключить всё внимание на себя. Она видит в хозяйке соперницу, пытается её подстроить под себя, занять лидирующую позицию. Замечу, что дома на мужчин она не бросается - порычала и отошла. Чувствует силу. А хозяйка для нее не только соперница, но и слабое звено. Сдачи не даст. К тому же у кокера наступил период половой активности. Это важный фактор.
Стоит также принять во внимание, что спаниель относится к охотничьей породе. В домашних условиях некуда выбросить свойственную им от природы энергию.
- И как жить с такой собакой?
- Мы обсуждали это с хозяевами. Они пробовали даже на неделю отдать ее куда-то в деревню на "перевоспитание". Но воспитатели так отделали животное - мы его лечили месяц, была операция. А проблема не решена.
Есть несколько вариантов. Главное, на наш взгляд, - стерилизовать, в первую очередь в интересах породы, чтобы агрессивность не передавалась дальше. Другой шаг - разлучить собак, чтобы исчез конфликт, вызываемый ревностью. И есть крайняя мера - усыпить в интересах безопасности хозяйки. Два последних варианта хозяева отвергли сразу. Теперь размышляют над перспективой стерилизации. Конечно, проблема есть. Будем и мы, доктора, искать пути ее решения. Сейчас кокерша - на успокоительных препаратах.
- А как быть с воспитанием домашних кошек? Какой для них должна быть атмосфера в доме?
- На укусы и агрессивность кошек пострадавшие жалуются чаще всего. Если питомец враждебно к вам относится, то не нужно его лишний раз провоцировать, гладить, тискать, кричать. Оставьте его в покое и не подходите без повода. Почти в каждом доме, где есть домашние кот или кошка, можно наблюдать одну и ту же обстановку: громко работающий телевизор, шум и крик меленьких детей, которым всегда необходимо помучить, погладить зверька. Животному просто негде спрятаться, уединиться. Нужно помнить о том, что укус кошки может быть очень плачевным и опасным и понести за собой болезни, начиная с серьёзной инфекционной кошачьей царапки, закачивая бешенством. Впрочем, как и собачья "ласка". Пострадавшим необходимо сразу обратиться к врачу.
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