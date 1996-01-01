Санаторно-курортный сезон

Только в пригороде Владивостока расположено девять действующих санаториев, где можно с успехом лечить заболевания органов пищеварения, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые и кожные заболевания. Отдохнуть пару недель ничего не мешает и тем, кто ничем серьезным не страдает: пить лечебную "Шмаковскую", принимать радоновые ванны и питаться пять раз в день строго по диете.

Здоровье или кошелек

Правда, удовольствие такое дешевым назвать нельзя. Например, прайс-лист услуг санатория "Амурский залив" на июль-сентябрь таков: 10-дневное размещение в двухместном номере - 18 000 руб., 14-дневное - 25 200 руб., 21-дневное - 37 800 руб. Те же самые радости, но в одноместном номере обойдутся: за 10 дней - 20 600 руб., 14 дней - 28 840 руб., 21 день - 43 260 руб. Цены на одноместный номер-люкс (евроремонт, телевизор, холодильник, ванная комната) удивляют еще больше: 10 дней - 38 000 руб., 14 дней - 53 280 руб., 21 день - 79 800 руб. Можно заказать и трехкомнатный бизнес-люкс с джакузи: 10 дней - 48 750 руб., 14 дней - 68 250 руб., 21 день - 102 375 руб. Цены в других санаториях в сезон - сравнимые.

От отсутствия клиентов санаторный комплекс Приморского края в сезон не страдает: сюда приезжают отдыхать дальневосточники, самостоятельно и по профсоюзным путевкам. Лететь на запад страны и отдыхать там все равно обходится дороже. Многие клиенты - постоянные, таким, как правило, путевки на лечение в специализированные санатории приобретают дети. "К нам приезжают из года в год с заболеваниями органов пищеварения, систем кровообращения и дыхательных путей, - рассказал "ЗР-Диалог" представитель ЗАО "Приморские курорты". - У нас два санатория в пос. Горные Ключи - "Жемчужина" и "Изумрудный" и "Лазурный" в пригороде Владивостока, каждый со своей специализацией. В Шмаковку люди стараются поехать отдохнуть подольше, а в "Лазурном" - получить комплекс оздоровительных услуг для лечения заболеваний органов дыхания".

Пляж. Купаться запрещено!

Что же входит в стандартный комплекс услуг приморского санатория? Размещение, питание, лечебно-оздоровительные процедуры, культурный досуг в виде вечерних дискотек, просмотров кинофильмов и экскурсионной программы (если санаторий находится в пригороде Владивостока). Неосведомленные приезжие иногда бывают разочарованы: им продают путевки в место, где "солнце, воздух и вода", но на деле же оказывается, что хотя 20 метров пляжа у санатория и есть, но купаться там нельзя. Исключение из года в год почему-то делается для Океанского военного санатория. Меня, как местного жителя, знакомого с проблемой отсутствия в городе очистных сооружений, всегда интересовало: почему купаться в районе Седанки и Океанской категорически не рекомендовано СЭС, а в районе Санаторной можно! Парадокс. Видимо, чтобы не нервировать приезжающий со всей Российской Федерации народ в погонах.

Проблему купания в пригородных санаториях решают путем закрепления за купающимися спецавтобуса, в погожие дни клиентов организованно вывозят на Шамору.

Что касается комфортабельного размещения - хороший ремонт в номерах, новая мебель, современная сантехника, телевизоры и т.д. - то к этому вопросу в каждом санатории свой подход. Так, дом отдыха "Седанка", позиционирующий себя как пансионат семейного типа, уделяет комфорту клиентов особое внимание: "Для наших клиентов важна атмосфера отдыха, поэтому хороший ремонт - это не просто подходящие обои и пластиковые окна. Это настроение, с которым человек засыпает и просыпается".

Однако в санаториях, которые заявляют о себе, преимущественно как о медицинских учреждениях курортного типа, ремонтом занимаются по мере появления свободных средств. Так, в "Океане", "Строителе", "Жемчужине", "Изумрудном" ставку сделали на высококвалифицированный персонал и современное медицинское оборудование. "Рефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК, массаж и физиокабинеты есть в любом санатории, - проконсультировали меня в санатории "Океан". - А с заболеваниями опорно-двигательного аппарата за нашими лечебными грязями к нам приезжают и из западных регионов России".

Святая святых санаториев - лечебные корпуса и медперсонал. В день заезда в санаторий клиент проходит первичное обследование и получает санаторно-курортную карту посещений процедур. Кстати, если квалификацию врача с первого посещения может по достоинству оценить лишь такой же профессионал или хронический больной, то оценку вежливости обращения с пациентами дает каждый. Именно этим - вежливостью и чуткостью обращения - завоевали сердца клиентов азиатские санатории и клиники.

Меню и отличный шеф-повар волнуют директоров санаториев не меньше, чем добросовестный медперсонал. Нет ничего хуже, чем увидеть в "Книге отзывов" запись типа: "Нам все очень понравилось, особенно близкое расположение супермаркета". Кормят в наших санаториях 4-5 раз в день, в меню бывает до 15 различных диет. В день заезда клиент высказывает свои предпочтения, и ему подбирают меню, с одной стороны, полезное для организма, с другой - не вредящее настроению отдыха. Для диабетиков кулинары даже готовят торты без сахара. За дополнительную плату к основному меню повара могут готовить любимые блюда или устроить пикник с шашлыками или барбекю.