Опасные БАДы поступают в Приморье из Китая

Отчаявшиеся женщины настолько желают похудеть, что готовы терпеть постоянную тошноту, головокружение, тахикардию и даже галлюцинации, вызванные побочными эффектами после принятия китайских БАДов. Китайская медицина удивительно притягивает нас. Мы искренно верим, что это проверенный веками опыт, который применяет к нам убеленный сединой монах из Тибета.

Однако, по словам начальника отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков Управления ФСКН по Приморскому краю Олега Ванюшина, сегодня китайская медицина, ввозимая в наш край, - это кустарно собранные капсулы с порошком химического вещества. И уже здесь, в России, их упаковывают, заворачивают, приклеивают логотипы и голограммы, а затем продают как дорогостоящие БАДы.

А что внутри кустарных БАДов? - Приморье захлестнули БАДы с содержанием сибутрамина, применение которого опасно для здоровья и запрещено в нашей стране, - просветила ведущий эксперт криминального отдела Управления ФСКН по Приморскому краю Валентина Прокопенко.

Досье Сибутрамин входит в список запрещенных сильнодействующих веществ и относится к фармакологической группе регуляторов аппетита. Применяется только под строгим наблюдением врача при тяжелых стадиях ожирения, когда все другие мероприятия, направленные на снижение массы тела, малоэффективны. У сибутрамина масса побочных негативных эффектов и противопоказаний, в числе которых целый перечень сердечных и сосудистых заболеваний, гипертония, заболевания почек и печени, психические расстройства, повышенная чувствительность к препарату, гормональные нарушения, наличие органических причин ожирения, беременность, период кормления грудью, детский и пожилой возраст, работа, связанная с управлением транспортом и т.д.

Лечение сибутрамином подразумевает комплекс мер: изменение привычек питания, физические нагрузки, психотерапию. Иначе с трудом сброшенный вес быстро восстанавливается.

- Конечно, бывают и безобидные препараты, например, с содержанием крахмала, при том что стоит такой "БАД" 500-700 рублей, - продолжает Валентина Прокопенко. - Часто в БАДы для похудения добавляют сенну (сильнодействующее слабительное), а также обыкновенный пурген, который в нашей стране давно в медицине не применяется. Но и без специальной дорогостоящей экспертизы определить содержание БАДа не трудно. Разломите капсулу. Если там травы, то вещество имеет характерный зеленоватый цвет. Но чаще всего в капсулах содержится белое химическое вещество.

Можно в водный раствор пищевой соды добавить спиртового экстракта порошка из капсул. Если вода окрасилась в красивый ярко-малиновый цвет, значит, в капсулах фенолфталеин. А могут содержаться козьи экскременты и даже кое-что похуже. Что касается якобы замечательных таблеток "папа-мама", которые везет из Китая почти каждый турист, информируем: "папа-мама" - это не название препарата, а всего лишь метод фасовки таблеток в полимерных лентах - по две штуки в ячейку. Те, что в прозрачных упаковках с зелеными надписями, содержат большое количество парацетамола, кофеина, амидопирина и аспирина. Амидопирин в России уже не используется, а парацетамол - гепатотоксичен.

Кроме того, когда в китайской аптеке наш турист без знания языка произносит: "мама-папа", ему могут продать все что угодно - и жаропонижающие, и снотворные таблетки, и даже эфедрин. Поэтому на таможне обязательно необходимо задекларировать ввозимый препарат, заодно выяснится, что вы прикупили.

Поэтому сотрудники наркоконтроля лишний раз напоминают: если уж покупать БАДы, то лучше всего в аптеке и по вопросам их применения консультироваться с врачами. Не стоит верить непроверенной рекламе и мифам о китайской медицине. Информация должна быть не только о полезных свойствах, но и об опасностях применения данной добавки. К любой биодобавке, даже самой полезной, стоит подходить аккуратно, педантично следуя инструкции, не злоупотребляя дозой. Продукт должен быть одобрен Госкомэпиднадзором.