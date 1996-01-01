Падучая болезнь

Почему многие люди, а особенно родители детей с подобным диагнозом, так боятся диагноза - эпилепсия? Эпилепсия - это хроническое заболевание головного мозга, которое возникает в результате нарушений процессов возбуждения и торможения в клетках коры мозга. Клетки преобразуют возбуждение, воспринятое органами чувств, в электрический импульс и передают его дальше. Поэтому приступ можно сравнить с электрическим разрядом - наподобие грозы в природе.

Корни подобных страхов кроются очень глубоко. Эпилепсия (древнегреческое слово - epilamba-neim) в переводе означает "собирать, накапливать". Долгое время среди людей эта болезнь связывалась с магией, с вселением в тело человека духов и даже дьявола. С другой стороны, эпилепсия, вызывая страх как заболевание, ассоциировалась с одержимостью, трансами, наблюдавшимися у святых и пророков. Подобные состояния сопровождались закатыванием глаз, конвульсивным движением губ, потливостью, храпом, полубессознательным состоянием.

У людей с эпилепсией во время повторных, непровоцируемых приступов нарушаются нормальные движения, мышление, психика, чувства (обоняние, осязание и т. п.).

Частота эпилепсии в популяции высока и достигает 0,5-0,75%, а среди детского населения - до 1%. У 70% пациентов эпилепсия определяется в детском и подростковом возрасте и по праву считается одним из основных заболеваний в педиатрической неврологии. Что же может послужить причиной развития этого заболевания и чем сегодня может помочь медицина? А если вдруг приступ случится на улице или в другом общественном месте, что нужно делать окружающим?

Все "на приступ"!

Нужно знать, что эпилептические приступы могут проявиться у человека в любом возрасте - от первого месяца жизни до глубокой старости. Наиболее часто судороги встречаются у детей до 15 лет. Наибольший риск развития судорог имеют дети в возрасте от 1 до 9 лет.

Причин очень много. Возможно, это нарушение формирования тканей головного мозга в процессе вынашивания ребенка, гипоксия (недостаток кислорода) плода, родовая травма, наследственная патология обмена веществ, инфекционные поражения центральной нервной системы, объемные внутричерепные образования (врожденные опухоли головного мозга, абсцессы мозга, гигрома мозга). Как правило, молодые родители, впервые сталкивающиеся с острым эпизодом фебрильных судорог (судороги, наблюдающиеся в возрасте от 3 месяцев до 5 лет, связанные с лихорадкой), бывают психологически не подготовлены, находятся в растерянности и не знают, каковыми должны быть их действия. Нужно знать, что далеко не каждые судороги являются эпилепсией, но и пропустить болезнь нельзя.

Свое мнение на происхождение этой болезни имел корифей отечественной неврологии, член-корреспондент РАМН, академик РАЕН Александр Вейн: "В мозге человека и животных есть зоны счастья и несчастья. Кстати, писатель Федор Михайлович Достоевский отказывался лечиться от эпилепсии и говорил, что испытывает во время приступов ни с чем не сравнимые секунды счастья. К сожалению, так "везет" не всем, и обычно импульсы "летят" в зону несчастья и люди страдают физически и психически".

Рассказывает руководитель отделения эпилептологии НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-мозговой области и врожденными заболеваниями нервной системы Сергей Айвазян: "Принципиально важно своевременное установление правильного диагноза - конкретной формы эпилепсии. Диагноз должен устанавливаться специалистом-эпилептологом, и от правильности диагноза зависят стратегия и прогнозирование течения заболевания, ведь 70-80% эпилепсий хорошо поддаются лечению, некоторые формы эпилепсий самостоятельно прекращаются, без терапии, в возрасте 13-15 лет. В большинстве случаев интеллект больных эпилепсией нормальный, психическое развитие не страдает. Диагноз "эпилепсия", поставленный в любом возрасте, - это не приговор".

Невролог обязательно назначает электроэнцефалографию (ЭЭГ) и осмотр окулистом. Кроме того, необходимыми являются обследования на компьютерном и магнитно-резонансном томографе, но это возможно только при направлении в большой городской центр. Это тот минимум, который необходимо сделать при возникновении у ребенка приступов неясного происхождения, особенно если они стереотипные (похожи друг на друга), часто повторяются и настораживают родителей. Для более углубленных исследований применяют видео-ЭЭГ-мониторинг.

«Народное» хорошо не всегда

Вылечить эпилепсию народными средствами, к сожалению, нельзя. Тем более опасны подобные "эксперименты" по отношению к детям. Многие псевдоцелители негативно относятся к терапии, которую назначают врачи, и рекомендуют полностью отменить принимаемые лекарства, а в результате происходит резкое ухудшение состояния пациентов.

Уповая на корешки и травы, больного лишают полноценного лечения. Можно сказать, что практически все пациенты, которые идут по этому кругу народных целителей, в результате возвращаются к лечению у врачей-эпилептологов.

Лечить эпилепсию сложно. Несмотря на появление противосудорожных средств нового поколения, в 10-20% случаев развивается устойчивость к препаратам, и достичь контроля над припадками даже при помощи тщательно подобранных противоэпилептических лекарств не удается. Часто от препаратов приходится отказываться, когда их побочные эффекты перевешивают пользу. Но больного нельзя оставить совсем без помощи, и, следовательно, надо искать другие пути лечения.

Диетотерапия испокон веков использовалась для борьбы с эпилепсией. В последние годы кетогенная диета, используемая при эпилепсии, совершенствовалась и стала очень эффективной. В России этот метод адаптировали к нашим условиям и стали применять в НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-мозговой области и врожденными заболеваниями нервной системы.

"Лечение эпилепсии с помощью диеты является первым эффективным методом лечения эпилепсии, известным человечеству с давних пор, - продолжает Сергей Айвазян. - Голодание в лечении эпилепсии применялось с библейских времен, а также периодически практиковалось в средние века. При исследованиях механизма действия голода было высказано предположение, что терапевтический эффект обусловлен установлением совершенно определенного состояния обмена веществ в организме. Это не означает какой-либо "самодеятельности" родственников страдающего эпилепсией.

Кетогенная диета - это индивидуально рассчитанная и жестко контролируемая диета с высоким содержанием жиров и ограничением белков и углеводов в определенном соотношении. Для более успешного эффекта диета может быть усовершенствована под наблюдением опытного диетолога, поскольку даже самые незначительные ошибки, такие как большой объем калорий в диете, большой объем жидкости или применение лекарств, содержащих углеводы, могут нарушить баланс и тем самым спровоцировать возобновление припадков".

Спорт и эпилепсия

Болезнь меняет жизнь человека, тем не менее жизнь продолжается, и в ней есть место развлечениям и спорту. Такие виды спорта, как карате, бокс, горные лыжи и перечисляйте дальше по мере опасности, конечно, должны быть исключены. Но подход должен быть индивидуальным, и многие врачи, например, разрешают некоторым пациентам плавать (детям - только со взрослыми), так как физическая активность противодействует припадкам. Исключение спорта из жизни необоснованно, ведь слалом можно заменить лыжной прогулкой, а футбол - домашней гимнастикой или легкой атлетикой.