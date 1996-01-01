Гипотония: усталые и разбитые

Знаете, кто завидует гипертоникам? Те, у кого кровяное давление постоянно понижено, то есть гипотоники. Завидуют хотя бы потому, что даже мечтать не могут о таком количестве нормализующих давление лекарств, как первые. Что же делать, если давление рухнуло?

- Медицина до сих пор не определилась: гипотония - это самостоятельная болезнь; состояние организма, при котором понижается тонус сосудов, замедляется циркуляция крови и как результат - падает общий тонус; или это симптом какого-то заболевания, - говорит доцент кафедры терапии Владивостокского медуниверситета кандидат медицинских наук Маргарита МОКШИНА. - В этом случае нужно бороться не с ней, а с причиной, ее породившей. Это может быть нарушение кровообращения, сердечная недостаточность, интоксикация, аллергические реакции, аритмия, острые заболевания органов брюшной полости (например, панкреатит), депрессия, синдром хронической усталости, нервно-психическое напряжение и т.д.

Чаще всего гипотонией страдают женщины 30-40 лет, занимающиеся умственным трудом. Бывает так называемая гипотония тренированности, которая возникает у спортсменов при физической нагрузке, когда организм начинает работать в более экономном режиме, замедляется работа сердца, понижается давление.

Бывает, что гипотония возникает у детей и подростков. В этом случае причины ее следует искать в наследственности, недавно перенесенных инфекционных заболеваниях, несоблюдении режима дня, конфликтных ситуациях в школе или дома, в период полового созревания, когда организм переходит на другой этап развития. Встречается она и у пожилых на фоне выраженного атеросклероза сосудов.

Способствуют низкому давлению адинамия, переутомления, различные малокалорийные диеты, авитаминоз, сбой привычных биоритмов.

Острая гипотония может развиться и при неправильном применении медикаментов, понижающих кровяное давление. Есть таблетки, снижающие его до определенного уровня, то есть ниже оно не упадет. У нитроглицерина, бета-адреноблокаторов и ряда других препаратов такого ограничителя нет, и при превышении дозы давление падает ниже нормы. В результате вместо расширения сосудов сердца происходит их сужение, что чревато развитием инфаркта, инсульта. Не все, к сожалению, знают, что нитроглицерин следует принимать только сидя или лежа. Если человек стоит, у него может развиться ортостатический коллапс - из-за резкого понижения артериального давления к голове не поступает достаточное количество крови, и человек теряет сознание.

- Возможно ли у человека, страдающего гипотонией, развитие впоследствии гипертонии?

- Гипертония, которая перешла из гипотонии, имеет наиболее тяжелое течение, с большим количеством осложнений и хуже всего поддается лечению. С годами в сосудах, испытывающих постоянные перепады давления, происходит структурная перестройка. И даже небольшое повышение давления переносится им почти так же, как гипертонический криз.

Критические состояния и гипотония тесно друг с другом связаны. Сильная кровопотеря, острая сердечная недостаточность, шоки различного происхождения, тепловые удары всегда сопряжены с падением артериального давления.

- По каким признакам можно заподозрить гипотонию?

- Они очень неоднородны и зачастую не проявляются одновременно: вялость, апатия, ощущение общей слабости, ухудшение памяти, рассеянность, пониженная работоспособность, головокружение, головная боль. Очень часто гипотоники ощущают одышку при слабой физической нагрузке, им как будто не хватает воздуха, отчего они постоянно зевают; иногда случаются обмороки.

Нередко их мучают головные боли, которые могут быть связаны с колебаниями атмосферного давления, обильным приемом пищи, длительным пребыванием "на ногах". Гипотоники бывают раздражительны и эмоционально неустойчивы, невероятно зависимы от сезона и погоды. Им лучше в холодные и дождливые дни. С утра чувствуют себя невыспавшимися, "просыпаются" часа через два, днем вновь увядают и оживляются только ближе к вечеру. Но все эти симптомы субъективны и в той или иной степени их может ощущать каждый из нас.

Объективно же при гипотонии можно выявить только понижение давления и различные вегетативные нарушения - в первую очередь потливость ладоней и стоп, бледность, расстройство терморегуляции - по утрам температура часто бывает снижена до 35,8-36°C. К этому могут присоединяться ощущение тяжести в желудке, горечи во рту, снижение аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, метеоризм, запоры. У мужчин при гипотонии может быть снижена половая потенция, а у женщин наблюдается нарушение менструального цикла. Часто у гипотоников отмечаются боли в суставах и мышцах, которые непостоянны, возникают в состоянии покоя и проходят после физической нагрузки: низкое давление приводит к плохому кровоснабжению мышц, а во время движения кровообращение улучшается, давление повышается и боль проходит.

Симптомы каждый в отдельности вроде бы не очень серьезны, но в совокупности они могут достаточно сильно отравлять жизнь.

- Как бороться с низким давлением? Налегать на кофе и чай?

- Налегать на кофе, чай и другие тонизирующие напитки не стоит. Они имеют и обратную сторону: входящий в них кофеин быстро истощает силы, и приходится увеличивать дозу. Поэтому все усилия по борьбе с гипотонией должны быть направлены на поднятие и укрепление жизненного тонуса.

Первое, что следует сделать, это нормализовать режим труда и отдыха.

Надо нормально спать. Ночной сон должен быть не менее восьми часов, а если прихватить часик-другой и днем - это гипотонику только на пользу.

Больные гипотонией (это актуально и для гипертоников) должны уметь правильно вставать. Когда человек спит, кровь у него сосредотачивается в области желудка (в печени, кишечнике, селезенке) и возникает относительная недостаточность кровоснабжения мозга. Если в этой ситуации гипотоник резко встанет, он может потерять сознание. Поэтому, проснувшись, надо немного полежать, потянуться, сделать лежа легкую разминку (хотя бы посгибать кисти рук, стопы ног, коленные и локтевые суставы), затем повернуться на бок и только потом встать на ноги.

Многие патологические явления у гипотоников проходят после легких физических упражнений. Поэтому нужно сделать гимнастику, но делать ее надо сидя. Вообще полезно приучить себя к активному отдыху: пешие прогулки, плавание, спортивные игры - то, что дает адекватную физическую нагрузку.

Помогает контрастный душ, только переходы от тепла к холоду должны быть не резкими. Можно потренировать сосуды и в бане, но делать это надо осторожно и постепенно.

Питание должно быть полноценным, а не чашка утреннего кофе с бутербродом, затем какой-нибудь гамбургер, чипсы и тому подобные "продукты". Конечно, у каждого человека свой биоритм еды, но в угоду здоровью его полезно и пересмотреть. Набор продуктов должен быть полноценным по объему и калориям. Умеренное количество мясных продуктов, больше рыбы, кисломолочных изделий, растительной клетчатки, сыра и всего того, что подскажет вам разум и желудок, не должно исключаться из рациона. Питайтесь малыми порциями, но чаще, а в перерывах съешьте банан, обладающий тонизирующим действием. Яблоки, крыжовник, облепиха, виноград, клюква, брусника, черная смородина, шиповник - источники естественной энергии, и ими не следует пренебрегать.

Хорошим действием обладают препараты-адаптогены, повышающие жизненный тонус организма. Если этих мер оказывается недостаточно, подключаются лекарства.