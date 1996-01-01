Продолжаем публикацию глав из книги южнокорейского ученого Пак Чжэ By "Су Джок семянотерапия". Начало в №3.

Метод семянотерапии, разработанный профессором Пак Чжэ By, широко и успешно используется при лечении самых различных заболеваний. Положительные изменения в течении болезни наступают при прикладывании семян к больным точкам тела. А поскольку на кистях и стопах находятся миниатюрные проекции тела человека, семянотерапию можно проводить, воздействуя на точки (зоны) их соответствия.

Лечение с учетом подобия формы семян

Органы и части нашего тела имеют продолговатую форму (конечности, кишечник, нос, губы), округлую (глаза, голова, молочные железы), бобовидную форму (почки, желудок), грушевидную (матка, желчный пузырь), гроздевидную (поджелудочная железа) и другие формы. Для лечения заболеваний внутренних органов можно использовать семена с подобной им формой. Например, для лечения глазных болезней - семена круглой формы (горох, черный перец); для лечения заболеваний почек - семена фасоли; при сердечных заболеваниях - семена калины, гречки или тыквы. Болезни поджелудочной железы можно лечить виноградными косточками; а при заболеваниях головного мозга проводить массаж зон соответствия головному мозгу при помощи грецкого ореха, форма которого напоминает полушария головного мозга (рис. 7).

Можно использовать не только подобие формы семян, но также подобие формы и свойства самих растений. Например, стебли бамбука, гвоздики, злаковых и некоторых других растений имеют сочленения, напоминающие суставы (рис. 8). Значит, при заболеваниях суставов стебли этих растений можно использовать как массажеры или так же, как и семена, этих растений применять для аппликаций в зонах соответствия пораженным суставам.

Есть растения (плауны), стебли которых имеют схожесть с позвоночником, а строение веточки папоротника напоминает грудной отдел позвоночника с отходящими от него ребрами. Стебли, листья и семена таких растений можно применять при заболеваниях позвоночника и грудной клетки (рис. 9).

Если растение выделяет белый млечный сок, его семена применяют для увеличения количества молока у кормящих женщин, а если желтый - то можно ожидать хороший лечебный эффект при лечении заболеваний печени и желчного пузыря.

Некоторые семена содержат много густого сока. Ими можно лечить воспалительные процессы, сопровождающиеся образованием слизи (насморк, гастрит, бронхит). Для этого подойдут, например, семена льна. При патологическом скоплении жидкости в полостях тела, отеках можно применять семена водных растений (рис. 10).

Ягоды рябины, калины, боярышника растут гроздьями, напоминающими по форме тромб. Семена этих растений можно использовать для лечения болезней, связанных с повышенной свертываемостью крови, и для профилактики тромбообразования. При стенокардии проводится их аппликация на зоны соответствия сердцу, при ишемическом инсульте - на зоны соответствия головному мозгу и т.д. (рис. 11).

Облепиха, брусника, клюква - это растения, ягоды которых хорошо переносят холод, практически не меняют своих свойств на морозе. Следовательно, их семена (ягоды) нужно использовать при простудных заболеваниях.

Лечение с учетом способа распространения семян

Способ распространения семян в природе также можно учитывать для проведения лечения.

Семена многих растений рассеиваются по воздуху при помощи ветра. Для этого они имеют "парашютики", как одуванчик, пушинки, как тополь, "крылышки", как клен или ясень. Есть растения, которые распространяются, как перекати-поле. Семена таких растений лучше использовать для лечения заболеваний суставов, связок и мышц.

Репейник и череда имеют колючки, которые цепляются за одежду людей и шерсть животных. Такие семена лучше использовать при лечении заболеваний кожи, а также волос и ногтей.

Стручки, содержащие в себе семена, имеют способность раскрываться при достижении зрелости, после чего семена рассеиваются в окружающей среде. Их можно использовать при лечении заболеваний, сопровождающихся спазмами (например, почечная колика, болезненные менструации).

Продолжение следует