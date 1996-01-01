Нокаут сигарете

Вредных привычек существует немало. Курение, любовь к спиртному, переедание, неумеренное потребление сладостей... Перечислять можно долго. Возникают подобные пагубные пристрастия, по мнению психологов, исключительно из-за неблагополучия в жизни человека. Проще говоря, мы "заедаем", "закуриваем" и "запиваем" свои стрессы, обиды и несчастья. Постепенно формируется психологическая зависимость, которая со временем может превратиться в физическую.

Для того чтобы отказаться от вредной привычки, нужно осознать, какими неприятностями она чревата. Когда человек понимает, что поступает неправильно, и хочет изменить свою жизнь, первый шаг на пути к избавлению от вредной привычки сделан. Однако многие не торопятся двигаться дальше. В этом случае стоит вспомнить об опасных последствиях нехорошей зависимости.

Никотин, смола и другие вещества табачного дыма приносят очень много вреда. Они ослабляют иммунитет верхних дыхательных путей, открывая дорогу вирусам и бактериям - курильщики болеют гораздо чаще и дольше. В дыму сигарет много канцерогенов - веществ, способных вызвать раковое перерождение клеток. Курение старит, плохо влияет на кожу: она становится сухой, морщинистой, приобретает сероватый оттенок.

Вредная привычка создает иллюзию расслабления и успокоения. Нужно найти другие способы обрести душевный комфорт. Например, занятия спортом, прогулки, хобби, общение с друзьями. Многих успокаивают вязание, шитье, бисероплетение и даже мытье посуды. Некоторые заводят домашних питомцев, на заботу о которых уходит немало времени.

Наркологи советуют: прежде чем расстаться с вредной привычкой, нужно как следует настроиться, чтобы потом ни в коем случае не отступать от намеченной важной цели. Не курите, чтобы убитъ время или за компанию; в доме или на рабочем месте (если выходить из помещения, число перекуров сокращается). Если появилось желание взять сигарету, пососите леденец, попейте воды - отвлекитесь. В серьезных случаях можно использовать пластыри и жвачки с никотином. Помогают гипноз, психотерапия.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне расстался со своей вредной привычкой ради работы. На съемках одного из фильмов "Рокки" Сильвестр почувствовал, что начал задыхаться на ринге. Не задумываясь, Сталлоне отказался от сигарет, которые мешали его работе, и с тех пор о них не вспоминает.

Российский певец Олег Газманов начал курить, когда был школьником - хотел выглядеть более взрослым. "Я занимался тогда спортивной гимнастикой. Однажды тренер застукал меня в раздевалке с сигаретой и выгнал из секции, - рассказал он в одном из интервью журналу "Отдохни". - Неделю умолял его взять меня обратно. Он сказал: "Еще раз увижу - выгоню окончательно!" С тех пор я и бросил".

Певице Аните Цой удалось бросить курить... на спор. Она давно мечтала расстаться с вредной привычкой, но не хватало моральных сил. Тогда Анита поспорила со своим звукорежиссером на 10 тысяч долларов, что сигареты для нее останутся в прошлом. Теперь певица не курит и находится в отличной физической форме, что и демонстрирует на своих концертах.

А вот строки из письма нашей читательницы Ларисы Викторовны Яровой, в котором она делится своей методикой избавления от пагубной привычки.

"Впервые я попробовала сигарету лет в четырнадцать, а по-настоящему начала курить в девятнадцать - в студенческой среде это было модно. Поначалу выкуривала по 5-6 сигарет в день, но с годами их число увеличивалось. Как следствие - проблемы с сосудами, варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки, гастрит, гипертония и, наконец, язвенная болезнь 12-перстной кишки. Вот тут я и решила сказать себе "стоп"!

Самыми трудными были первые 5-7 дней. Продержалась без сигареты один день и говорю себе: "За целый день ты не разу не закурила. Так продержись еще один день и тогда навсегда избавишься от своей вредной привычки!". Через два дня опять говорю себе: "Ты не курила целых два дня! Продержись еще один день!". И так прошла неделя. А через неделю говорю себе: "Я обходилась без сигарет целую неделю! Это была самая тяжелая неделя, дальше будет легче, поэтому буду держаться!". И так каждый день. Самовнушение очень помогает. Только не делайте себе поблажек, ни разу не берите в руки сигареты, и наступит момент, когда вы освободитесь от своей вредной привычки. Я не курю уже девять лет и никогда больше не возьмусь за сигарету".