Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Что думают врачи о народном средстве лечения герпеса на губах ушной серой?
По словам главного врача Герпетического центра, доктора медицинских наук Татьяны Семеновой, в народе ушной серой пользуются для лечения так называемых "заед" - трещин в уголках рта, являющихся одним из симптомов недостатка в организме витаминов группы В.
В состав ушной серы и смолы входят сера и кремний - вещества, стабилизирующие ткани кожи и слизистых оболочек. Лекарственные препараты, содержащие серу, кремний и их производные, нормализуют состояние кожных покровов, уменьшают отек, воспалительную реакцию, способствуют эпителизации.
Что касается герпеса губ, то в различные времена в народе пользовались и другими подручными средствами: валидол, водка, зубная паста "Поморин" (кто помнит) - все они обладали подсушивающим действием и создавали иллюзию "вылечивания простуды".
Но! Сегодня известно, что "лихорадка" - одно из проявлений хронического вирусного иммунодефицитного заболевания человека, которое при неправильном и несвоевременном лечении может привести к развитию серьезных осложнений - от развития стойкого болевого синдрома до поражения центральной нервной системы.
Возбудитель болезни - вирус простого герпеса (ВПГ) - поражает все системы организма: кожу (герпес лица и гениталий), дыхательные пути (герпетическая ангина, хронический бронхит), органы мочеполовой системы у мужчин и женщин, вызывая бесплодие, хронические заболевания детородных органов, патологию беременности, плода и новорожденного.
Видимо, вовремя был создан противогерпетический препарат на основе ацикловира, позволяющий достичь хороших терапевтических результатов в лечении всех форм герпеса (и наконец-то вымыть уши).
Наш совет: если "лихорадка" у вас или вашего ребенка появляется более 3-4 раз в год, это может свидетельствовать о наличии иммунодефицита. Обратитесь к специалистам, которые помогут своевременно справиться с недугом.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров