Что думают врачи о народном средстве лечения герпеса на губах ушной серой?

По словам главного врача Герпетического центра, доктора медицинских наук Татьяны Семеновой, в народе ушной серой пользуются для лечения так называемых "заед" - трещин в уголках рта, являющихся одним из симптомов недостатка в организме витаминов группы В.

В состав ушной серы и смолы входят сера и кремний - вещества, стабилизирующие ткани кожи и слизистых оболочек. Лекарственные препараты, содержащие серу, кремний и их производные, нормализуют состояние кожных покровов, уменьшают отек, воспалительную реакцию, способствуют эпителизации.

Что касается герпеса губ, то в различные времена в народе пользовались и другими подручными средствами: валидол, водка, зубная паста "Поморин" (кто помнит) - все они обладали подсушивающим действием и создавали иллюзию "вылечивания простуды".

Но! Сегодня известно, что "лихорадка" - одно из проявлений хронического вирусного иммунодефицитного заболевания человека, которое при неправильном и несвоевременном лечении может привести к развитию серьезных осложнений - от развития стойкого болевого синдрома до поражения центральной нервной системы.

Возбудитель болезни - вирус простого герпеса (ВПГ) - поражает все системы организма: кожу (герпес лица и гениталий), дыхательные пути (герпетическая ангина, хронический бронхит), органы мочеполовой системы у мужчин и женщин, вызывая бесплодие, хронические заболевания детородных органов, патологию беременности, плода и новорожденного.

Видимо, вовремя был создан противогерпетический препарат на основе ацикловира, позволяющий достичь хороших терапевтических результатов в лечении всех форм герпеса (и наконец-то вымыть уши).

Наш совет: если "лихорадка" у вас или вашего ребенка появляется более 3-4 раз в год, это может свидетельствовать о наличии иммунодефицита. Обратитесь к специалистам, которые помогут своевременно справиться с недугом.