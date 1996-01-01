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Волшебные слова
От хирургической операции не застрахован никто. Обычно перед операцией людей одолевает панический страх. Справиться с ним поможет способ самовнушения, предложенный русским учёным В. М. Бехтеревым. Способ основан на неоднократном повторении составленной вами фразы. Она должна быть короткой, утвердительной, конкретной и обращённой к самому себе. Причём в ней не должно быть частицы "не".
Накануне операции, лёжа на больничной койке, непосредственно перед засыпанием и сразу после пробуждения мысленно без какого-либо напряжения произнесите 21 раз составленную вами фразу, например, такую: "Операция у меня пройдёт успешно". А когда вас на каталке повезут по коридору в операционную, снова мысленно 21 раз повторите её.
После операции, когда прекратится действие наркоза, у вас может заболеть прооперированное место. Чтобы унять боль, представьте её гаснущим костром, а себя - заливающим его струёй воды из шланга. Если это не поможет, представьте боль вылетающей из клетки вороной, а себя - открывающим дверцу клетки. Если и после этого боль не уймётся, за 15 минут до сна мысленно прикажите своему организму расправиться за ночь с болью. Пока вы будете спать, он, как солдат, выполнит ваш приказ.
Ускорить процесс выздоровления вам поможет формула самовнушения французского психолога Э. Куэ: "С каждым днём во всех отношениях мне становится всё лучше и лучше". Произносите её в течение нескольких дней непосредственно перед сном и сразу после него мысленно, не спеша, без какого-либо усилия 21 раз, лёжа на койке с закрытыми глазами. Чтобы при повторении фразы и формулы не сбиться со счёта, перебирайте принесённые в больницу чётки или обыкновенный шнурок с узелками.
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