Верхнюю челюсть вырастили в животе пациента

Финские ученые пересадили мужчине верхнюю челюсть, полученную из его собственных стволовых клеток, сообщает ABC News.

В течение двух недель их культивировали в специальном питательном растворе, после чего были выделены так называемые мезенхимальные стволовые клетки - незрелые клетки, из которых могут образовываться костная ткань, мышцы и сосуды. Клетки перенесли в специальную трехмерную подложку-носитель из биоматериала и на девять месяцев поместили в живот пациента.

Образовавшийся трансплантант содержал не только костную ткань и мышцы, но и сосуды. В ходе операции трансплантант присоединили к черепу пациента, а артерии и вены соединили с сосудами шеи с помощью микрохирургической техники. Собственная челюсть пациента была предварительно удалена вследствие доброкачественной опухоли. В настоящее время пациент идет на поправку.

Успех специалистов из Финляндии открывает новые пути лечения тяжелых повреждений тканей и делает перспективу создания органов "на заказ" более реальной, полагают исследователи.