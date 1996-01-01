Грезы садово-парковые

Словосочетание "ландшафтный дизайн" сегодня уже никого не удивляет. Классический английский газон большинство владивостокцев хоть на картинке, но видели. Увидев же, возмечтали организовать у себя на приусадебном участке какой-нибудь газон или, по крайней мере, скромную альпийскую горку. И вот вы берете не слишком длинный список компаний, предлагающих соответствующие услуги, и пытаетесь выяснить, в какую сумму обойдется вам красота личного сада.

Вам по науке или на глаз?

- Около $2000. На эту сумму можно устроить невысокую альпийскую горку, два на два квадратных метра. А вы планировали благоустроить пару гектар? - такой разговор обязательно состоится у вас с представителем ни одной, так другой компании. - Главные наши враги по жизни - это не приморский муссонный климат, непредсказуемые малоснежные зимы и каменистая почва, - улыбается ландшафтный дизайнер Татьяна. - С природой еще можно ладить, с фантазиями клиентов дело обстоит сложнее. Они накупили глянцевых журналов, начитались таких же глянцевых (как правило, переведенных с немецкого) книжек и полагают, что за недельки три-четыре вполне можно соорудить пусть не английский, но хотя бы луговой или мавританский газон. А за месяц у них вокруг нововыстроенного дома появятся синие ели четырехметровой величины. Теоретически возможно все. Только одна такая ель стоит около $1500-2000, и везти ее нужно из подмосковного питомника. Вот и попробуйте подсчитать затраты".

Для простоты расчетов представьте, что две трети денег будет в буквальном смысле зарыто в землю: на подготовку участка, завоз грунта и земли, проведение благоустройства (щебневая подушка под будущие дорожки, трубы с горячей водой для согревания промерзающего грунта под прихотливыми растениями, кабель для будущего романтического освещения сада).

Предположим, что все вышеперечисленное было проделано. Пора высаживать растения. Теперь подходим к интересному вопросу - какие растения и где их взять? Опять же теоретически, российский рынок декоративных растений предлагает и большемерные деревья, и кустарники, и многолетние цветы на любой вкус. Только вот ближайшие специализированные питомники по разведению всего этого великолепия находятся в средней полосе России. В Москве, Санкт-Петербурге и в последние 2-3 года в Курске, Свердловске регулярно проводятся специализированные ярмарки под собирательным названием "Моя дача". Туда же с подачи российских реалий входит и специализация "ландшафтный дизайн". Во Владивостоке ландшафтный дизайн позиционируется в рамках строительных выставок, по понятным причинам "общедоступности" услуг.

- Даже если выписать саженцы из Подмосковья, кто даст гарантию, что они приживутся в приморском климате? - усомнились в питомнике декоративных дикоросов "Лозовый". - В крае пока никто специально не занимался районированием декоративных растений для личных нужд. То же самое можно сказать и о цветах. Покупая луковицы многолетников в магазинах, нужно отдавать себе отчет, что запечатленный на рекламной картинке результат будет (в лучшем случае) только в первый год цветения. Вместо того чтобы изучать ассортимент германских каталогов, лучше познакомиться с флорой приморской тайги. Лимонник и дикий виноград прекрасно украсят беседку, а багульник вполне заменит сакуру".

Быстро и с размахом

В приморских питомниках будущему хозяину декоративного сада продадут 2-3-летние саженцы. До достойного для показа соседям размера они будут подрастать еще года четыре. Года два-три уйдет на выращивание газона, годного под небольшой семейный пикник. Если хочется быстрее - закрывайте глаза на некоторые маневры дизайнеров: крупные деревья будут выкопаны в тайге, годный для лугового газона слой дерна снят на заброшенном поле. Обзавестись рулонным газоном во Владивостоке невозможно, поскольку от момента срезания дерна до момента приживления на новом месте должно пройти 6-8 часов. Цивилизованно газоны растят, опять же, в Подмосковье. Самолетом довезти не успевают.

Кстати, про модные кипарисы в кадках. Ну не живут они у нас. Или держите в доме садовника-китайца, чтобы он каждое деревце от мороза и ветра закутывал. Впрочем, садовник нужен не только для присмотра за особо привередливыми растениями: он будет стричь газон, подпиливать высохшие ветки, следить за цветочным палисадником и чистить пруд вашей садовой золотой рыбки. Если нет средств на личного садовника-китайца, придется воспользоваться услугами приходящего специалиста. Или взвались весь груз забот на себя - такие вот издержки любви к садово-парковому искусству.