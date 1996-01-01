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Нюхаем валерьянку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О валериановом корне и его настойке нам хорошо известно. Настойку валерианы мы часто принимаем внутрь при бессоннице, когда нам требуется успокоиться, снять возбужденность, спазмы в желудочно-кишечном тракте. Но многие из нас не знают, что сильнейшим оздоровительным эффектом обладает запах валерианы.

С этой целью рекомендуется перед сном вдыхать-нюхать настойку валерианы. Для этого, открыв пробку, поочередно каждой ноздрей необходимо несколько раз вдохнуть испускаемый настойкой аромат. Для проведения процедуры пригодна только спиртовая настойка валерианы. Ее можно приготовить в домашних условиях. Для этого мелконарезанным корнем засыпается пятая часть бутылки с водкой. Настаивается при периодическом встряхивании в теплом месте в течение 7 дней. Полученную настойку сливают, отжимают корень, дают отстояться. Процеживают через полотно или вчетверо сложенную марлю.

Валериана содержит большое количество макро- и микроэлементов: калий, кальций, селен, йод, железо, магний, серебро, золото, медь и др. В ней есть особо ценные вещества, придающие препаратам снотворный и успокаивающий эффект. Это - валепотриаты, которые находятся только в корне растения. Они очень капризны, так как при тепловой и химической обработке разлагаются.

Кстати, немецкий врач, основоположник гомеопатии Самюэль Ганеман считал, что валериану внутрь можно не принимать - достаточно одного запаха. Последующие исследования подтвердили, что при поступлении через легкие настойка валерианы усваивается в 20 раз быстрее и эффективнее, чем при приеме внутрь.

Итак, начинаем с трех неглубоких вдохов. Вдохи делаем спокойно и медленно. И по самочувствию определяем требуемое вам число вдохов. Если после процедуры вы заснули и ваш сон был непродолжительным, то, проснувшись среди ночи, вдохните препарат каждой ноздрей еще два-три раза. Если на следующий день у вас болит голова, значит, действие валерианы для вас оказалось слишком сильным. В следующий раз перед сном убавьте на одно вдыхание. И таким образом подберете себе индивидуальную дозу вдыханий. При проведении процедуры необходимо добиться такого результата, чтобы, проснувшись, вы почувствовали себя свежим и выспавшимся.

Лечение это не скоротечное, скорее длительное. Но уже в первый месяц появятся первые признаки оздоровления: укрепится даже сильно ослабленный организм. А в течение последующих трех месяцев самочувствие значительно улучшается: сон станет крепче, снизится давление, прекратятся сердечные боли, даже восстановятся седые волосы.

Ирина ЧУДАЕВА, ведущий научный сотрудник Института натуропатии.

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