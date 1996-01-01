Мифы и реальности китайских клиник

Разговоры о чудодейственной китайской медицине можно услышать в любой поликлинике или больнице. Большинство приморских граждан, замученных хроническими болячками, уже не верят местным эскулапам и обращают свой взор на Поднебесную. В этой стране появилось очень много клиник, реклама которых обещает помочь от всех болезней. О том, что такое "китайская клиника", "Дальневосточный лечебник" решил испробовать на себе, воспользовавшись приглашением от медицинского центра "Шеньгу" из города Далянь.

Скажу честно, поездка в клинику немного настораживала. Конечно, красоты Даляня манили как никогда, ведь это один из красивейших городов Китая, но поправлять свое здоровье как-то не сильно хотелось. Вспоминалась история, рассказанная заслуженным врачом Александром БЕЛЯЕВЫМ, когда люди возвращались домой после китайского лечения чуть ли не на носилках.

Однако приезд в Далянь страхи рассеял. Прежде всего успокаивало то, что медицинский центр "Шеньгу" был расположен в центре города, по соседству с небоскребами. Пятиэтажное здание с крестом на фасаде в глаза бросалось не сильно. Хотя переводчик клиники - симпатичная китаянка Лиза утверждала, что здание в центре города - это по-настоящему "круто".

То, что круто, мы поняли, когда стали заселяться. Медицинский центр по существу самая настоящая больница. На первом этаже расположена современная медицинская аппаратура. Здесь можно сделать цветное УЗИ, включая УЗИ сердца, ЭКГ, рентген, анализы крови и мочи, гастроскопию. "Полное обследование организма мы проводим за 3 часа, - рассказывала наш гид. - Такой короткий срок стал возможен после того, когда несколько лет назад руководство клиники закупило современную аппаратуру стоимостью несколько сотен тысяч долларов".

Беглый осмотр первого этажа - и мы переместились на этаж третий. Оказалось, что это своего рода гостиница, в которой живут гости. Правда, выяснилось, что стоимость этих номеров просто фантастическая, по крайней мере, по китайским меркам. Так, двухкомнатный люкс на три человека стоил 1 200 юаней.

По китайским меркам это очень дорого. Большинство из них не в состоянии платить такие деньги, поэтому они просто приезжают на прием к врачам, в общем, для китайцев это система поликлиники. Поэтому здесь живут только русские.

На следующий день после заезда началось наше более детальное знакомство с клиникой. Принимающая сторона заявила о том, что мы можем пройти любые процедуры, только для этого вначале необходимо посетить узкого специалиста, чтобы он назначил лечение.

Узкие специалисты сидят на втором этаже. Большинство врачей имеют такую же специализацию, как и их российские коллеги. Мы встретили лора, окулиста, проктолога, кардиолога, окулиста, гастроэнтеролога, терапевта, ревматолога. Главное отличие в том, что врачи "смотрят" пациента какими-то своими методами. Например, гастроэнтеролог долго щупал пульс, затем через переводчика выяснял симптомы заболевания. Конечно, померили давление, потом еще полчаса мяли живот.

Не знаю, почему, но еще во время приема все мои тревоги куда-то улетучились. Было такое чувство, что я пришел на прием к специалисту, который способен излечить только своим видом. Врач - китаянка возраста 50 лет просто какими-то психологическими волнами внушала мне спокойствие за свой организм.

Ожидания оправдались. "Ничего страшного, - заявила китаянка. - Правда, нужно пройти курс иглотерапии и попить травки. Также не рекомендуется употреблять много острой пищи".

О том, что почти год я трескаю одну кашу, я ей не сказал. Но пожаловался на приступ изжоги. После получил направление на массаж.

Про массажное отделение стоит сказать особо. Здесь работают врачи, которые делают любой вид массажа на любое заболевание. Знания русского языка у них отсутствует, но ориентируются они по бумажке, которую вы приносите с собой. Мой массажист мял меня два часа. Причем второй час мял уже по собственной инициативе. Позже переводчик объяснил - ему не понравились сбившиеся мышцы моей спины.

Во время массажа я для себя сделал вывод: то, что во Владивостоке называется массажем, - это точно не массаж. Зато миф о том, что человеческое тело можно проткнуть пальцем, скорее всего не миф. Мой массажист к этому был близок, и в некоторые моменты я серьезно опасался за это. Но итог был замечателен. Изжога исчезла через пару часов и не беспокоила меня более недели пребывания в клинике.

Мои коллеги к массажу также отнеслись серьезно, но часть решилась еще на иголки. Страх перед этой процедурой был у многих. Но стоило войти в кабинет, как он рассеивался. Китаец Максим ставил иголки, просто шутя. Без боли за 10 минут он воткнул в мое тело около 30 игл. В основном в область живота и ног, как он сказал, эти точки продиктованы моим диагнозом "эзофагит".

Максим - личность вообще примечательная. В клинику его переманили из Англии, где он работал по контракту в одной очень известной частной клинике. К нему едут со всего Китая и даже из других стран. "У меня сломано два ребра, - поделился сосед, лежащий рядом со мной. - В России мне сказали, что они срослись неправильно, с тех пор мучают жуткие боли. После того как я первый раз приехал к Максиму, боли прошли. Но через год вернулись. Теперь езжу в клинику второй год подряд. Максим просто творит чудеса".

Хороших специалистов здесь ценят, так что наш национальный проект должен брать с "Шеньгу" пример. Каждый второй врач сюда был переманен материальными благами. Как правило, привлекают высокой заработной платой, а в качестве подъемных может служить квартира или машина. В клинике также есть один доктор, который приезжает, точнее, летает каждый месяц сюда из Пекина - это профессор, известный на весь Китай. Не помню его специализацию, но то, что к нему записываются на прием за полгода, это точно.

Приятной неожиданностью стал тот факт, что кроме медицинских услуг в клинике существует культурная программа. В штате клиники 8 переводчиков. С утра до обеда они ходят с пациентами (в это время, как правило, все проходят процедуры. - Прим. автора), потом они работают гидами.

Обозревать, культурную программу смысла нет. Она сугубо индивидуальна: куда "народ" захотел, туда все и поехали. Заметим только, что если вы один, без группы захотите пройтись по магазинам, переводчика вам клиника даст.

В заключение скажу еще об одной фишке клиники - это их аптека. Там собраны травы со всего Китая. Поэтому каждому пациенту клиники прописывают травяной сбор. Стоит он довольно дорого 2-3 тыс. юаней. И пить траву нужно несколько месяцев. Причем вес этой травы может достигать 10 килограммов. Так что нужно хорошо подумать, готовы ли вы к фитотерапии.

Вывод о посещении клиники у меня один. Мой отпуск пройдет именно там, только в этот раз обязательно возьму с собой жену. Уж больно ей мой рассказ понравился.