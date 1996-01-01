Иппопотомонстросескиппедалофобия - просто жуть!

Из более чем шести с половиной миллиардов жителей Земли десять миллионов подвержены различным фобиям. Есть простые случаи, связанные с боязнью определенных объектов, занятий или ситуаций. Однако существуют и совсем экзотические диагнозы, пишет "Утро.Ru".

Точное число "пугливых" специалисты назвать затрудняются, поскольку многие боятся признаться для начала самим себе, что такая проблема действительно существует. Фобией врачи называют постоянную, крайне сильную или иррациональную боязнь чего-либо, которая возникает, как правило, в подростковом возрасте.

Впрочем, большинству людей эти страхи не доставляют особых неудобств. Многие люди, испытывающие боязнь по отношению к объектам и ситуациям, редко встречающимся в обычной жизни, живут спокойно и размеренно, чего не скажешь о тех, кто страдает, например, агорафобией - боязнью открытых пространств. Людей, испытывающих страх перед чем-то совсем уж невероятным, на свете довольно мало, но именно их фобии буквально выбивают специалистов из колеи.

Так, по словам профессора Роберта Эдельманна, руководителя британского Национального общества фобий, одной из таких "странностей" является птеронофобия. Страдающие ей люди впадают в панику при одной мысли о том, что их пощекочут перышком. В своей практике профессор сталкивался и со случаями боязни клоунов (коулрофобией), и с приступами страха перед воздушными шариками (глобофобией).

Список потенциальных фобий довольно велик, хотя в своей обычной практике психологи сталкиваются примерно с 15 самыми распространенными страхами. Согласно одной из теорий, механизм развития фобии состоит в том, что человек биологически запрограммирован на боязнь некоторых вещей. Эдельманн поясняет: "Со стороны наших доисторических предков, возможно, было разумно бояться темноты, ведь в темноте на них могли напасть. Или бояться шныряющих вокруг зверьков, которые могли причинить им вред".

Среди самых необычных страхов особняком стоит иппопотомонстросескиппедалофобия. Как ни парадоксально, этим 33-буквенным термином обозначается боязнь длинных слов. Видимо, для того, чтобы пациенты не впадали в панику при одном только взгляде на это нагромождение букв, иногда название сокращают до более удобоваримого - сескиппедалофобия. Симптомы этого недуга довольно неприятные: одышка, учащенное дыхание, нарушение сердцебиения, испарина, тошнота и подавляющее ощущение страха.

Список продолжают боязнь цыплят - земмифобия - и совсем уж странный и необъяснимый страх перед большими кротами - алекторофобия. Пораженные лутрафобией боятся выдр. Есть свое название и для боязни тещи - пентерафобия. Страх перед Францией и французской культурой называется генуфобией. Справедливости ради стоит отметить, что боятся также датской (датчфобия), немецкой (германофобия) и китайской (синофобия) культур.

Некоторые люди испытывают малообъяснимый страх даже перед такими, казалось бы, безобидными вещами, как цифры. Называется эта боязнь арифмофобией. Макрофобы опасаются долгих ожиданий, филофобы больше всего на свете боятся влюбиться, а панофобы паникуют вообще по любому поводу.