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В глазах двоится не только от алкоголя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если в кино показывают, что у кого-то двоится в глазах, значит, он либо пьян, либо только-только получил чем-то тяжелым по голове. Но я не могу сказать о себе ни первое, ни второе, хотя постоянно ощущаю раздвоение в глазах?

Вам нужно обязательно показаться врачам. Прежде всего офтальмологу. Дело в том, что такой недуг может являться последствием ранее перенесенных заболеваний, например, гриппа и пр., которые протекали с высокой температурой и сопровождались интоксикацией организма.

"У каждого из нас есть шесть глазодвигательных мышц, задача которых - поворачивать глаза во всех направлениях, причем делать это синхронно правым и левым глазом, - рассказывает врач-офтальмолог Марина Агеева. - Но если с какой-то из этих мышц случается парез (неполный паралич), то синхронность движения глазных яблок нарушается и проявляется диплопия - двоение. Иными словами, картинка, получаемая одним глазом, не совпадает с картинкой другого".

Определить, что именно происходит с вашими глазами, лучше всего помогут современные методы исследования, такие как компьютерная или магниторезонансная томография. Обследовать прежде всего нужно головной мозг, поскольку инфекционные заболевания вроде гриппа, к сожалению, не единственная причина появления диплопии.

Возможно, двоение в глазах вызвано органическими заболеваниями головного мозга - энцефалитом, менингитом и т.д. Тогда лечить нужно основную болезнь. Нельзя исключать и микроинсульт, особенно у гипертоников. Если же обнаружена патология мозга, связанная с парезом глазодвигательных мышц, то лечиться придется у невролога, который может назначить электростимулирование ослабленных мышц, курс витаминных инъекций и т.п. Главное, не затягивать с визитом к врачу, чтобы не запустить болезнь и не довести дело до полного паралича мышечного аппарата глаза.

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