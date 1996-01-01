Не поддающийся лечению туберкулез шагает по планете

Не поддающаяся традиционному медикаментозному лечению форма туберкулеза зафиксирована в 45 странах мира и приобрела масштаб эпидемии, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

В первой "пятерке" выявленных очагов эпидемии также фигурируют Молдавия, украинский Донецк, Томская область РФ и столица Узбекистана Ташкент. Так, в Томской области 15% от всех выявленных случаев заболевание демонстрировали высокую сопротивляемость действию лекарств.