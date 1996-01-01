Островок бесплатной медицины в России еще остался - это обслуживание по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) . Как реализовать свои права по обязательному медицинскому обслуживанию? На вопросы наших читателей отвечают специалисты пресс-службы Государственного учреждения Территориальный Фонд Обязательного медицинского страхования Приморского края.

- Чем обязательное медицинское страхование лучше добровольного медицинского страхования? - Елена, менеджер.

- Нельзя сказать, что обязательное медицинское страхование лучше или хуже добровольного. ОМС является частью государственной системы социального страхования и распространяется на всех граждан страны, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, места жительства и уровня доходов. Все граждане имеют право на получение бесплатных медицинских услуг, включенных в программу ОМС. Добровольное медицинское страхование (ДМС) не является альтернативой обязательному. ДМС позволяет расширить перечень услуг по медицинскому обслуживанию за счет улучшения сервиса, экономии времени и оказания медицинской помощи более высокого класса.

У меня есть полис ОМС. По нему мне полагается получение целого перечня бесплатных услуг. Я лечусь в частной клинике за свои деньги. Могу ли я перевести в оплату частных услуг ту сумму, которая мне положена по полису на лечение? Если да, то как это сделать? - Марина Захарова.

- Если у частной клиники нет договора со страховой компанией на предоставление услуг по обязательному медицинскому страхованию, лечение осуществляется на платной основе. Страховые взносы, отчисляемые работодателями за работающих граждан и администрацией Приморского края за неработающее население (пенсионеры, дети), поступают в бюджет территориального фонда ОМС и расходуются на оплату услуг по обязательному медицинскому страхованию граждан. Страховые взносы перечисляются на всех граждан, однако их использование осуществляется в соответствии с принципом "здоровый платит за больного". Действующим законодательством не предусмотрена процедура перевода средств, предназначенных для лечения граждан в рамках программы ОМС, на оплату услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями.

- Куда деваются деньги, перечисленные предприятием, где я работаю уже 20 лет, если я в этом году не болел? - Ян, водитель.

- Средства, перечисляемые работодателем на обязательное медицинское страхование, поступают на счета Федерального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования и расходуются на оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам по обязательному медицинскому страхованию. Поскольку средства, направляемые в фонды ОМС, не являются персонифицированными, а исчисляются от общего фонда заработной платы организации в размере 3,1% , не имеет значения, болели вы в этом году или нет. Средства расходуются по мере необходимости на всех граждан, нуждающихся в медицинской помощи в данный момент.

- Почему получение справок от психиатра и нарколога, о том, что ты не состоишь на учете, для прохождения автомобильной медкомиссии, стоит денег (250 руб. и более каждая), если эти справки выдают в регистратуре даже без осмотра врача? - Олег Сидоров.

- Программа ОМС не включает лечение социально значимых заболеваний в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, психиатрических лечебных учреждениях здравоохранения. Лечение этих заболеваний оплачивается из средств краевого бюджета. Поэтому все вопросы, связанные с лечением (и получением справок) в этих учреждениях, находятся в компетенции краевых органов управления здравоохранением.

- По полису ОМС я приписана к городской стоматологической поликлинике, где в соответствии с законом имею право на бесплатное лечение. В регистратуре этой поликлиники спрашивают: "Есть ли у вас полис?". Я отвечаю: "Да!" и показываю его. А мне тут же выписывают немалый счет. Никак не могу разобраться, где же бесплатные медицинские услуги по полису? - Наталья Слесарева.

- В случае возникновения вопросов, связанных с взиманием денег за услуги, оказанные по полису ОМС, вам необходимо обратиться в администрацию лечебного учреждения. Если вопрос на этом уровне не решен, вам помогут в отделе защиты прав застрахованных той страховой медицинской организации, которая выдала полис. Если и здесь вы не нашли поддержки, то имеете право обратиться в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Перечень медицинских услуг, предоставляемых гражданам бесплатно, имеется в каждом лечебном учреждении.

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