www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Здоровый платит за больного

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Островок бесплатной медицины в России еще остался - это обслуживание по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) . Как реализовать свои права по обязательному медицинскому обслуживанию? На вопросы наших читателей отвечают специалисты пресс-службы Государственного учреждения Территориальный Фонд Обязательного медицинского страхования Приморского края.

- Чем обязательное медицинское страхование лучше добровольного медицинского страхования? - Елена, менеджер.

- Нельзя сказать, что обязательное медицинское страхование лучше или хуже добровольного. ОМС является частью государственной системы социального страхования и распространяется на всех граждан страны, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, места жительства и уровня доходов. Все граждане имеют право на получение бесплатных медицинских услуг, включенных в программу ОМС. Добровольное медицинское страхование (ДМС) не является альтернативой обязательному. ДМС позволяет расширить перечень услуг по медицинскому обслуживанию за счет улучшения сервиса, экономии времени и оказания медицинской помощи более высокого класса.

У меня есть полис ОМС. По нему мне полагается получение целого перечня бесплатных услуг. Я лечусь в частной клинике за свои деньги. Могу ли я перевести в оплату частных услуг ту сумму, которая мне положена по полису на лечение? Если да, то как это сделать? - Марина Захарова.

- Если у частной клиники нет договора со страховой компанией на предоставление услуг по обязательному медицинскому страхованию, лечение осуществляется на платной основе. Страховые взносы, отчисляемые работодателями за работающих граждан и администрацией Приморского края за неработающее население (пенсионеры, дети), поступают в бюджет территориального фонда ОМС и расходуются на оплату услуг по обязательному медицинскому страхованию граждан. Страховые взносы перечисляются на всех граждан, однако их использование осуществляется в соответствии с принципом "здоровый платит за больного". Действующим законодательством не предусмотрена процедура перевода средств, предназначенных для лечения граждан в рамках программы ОМС, на оплату услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями.

- Куда деваются деньги, перечисленные предприятием, где я работаю уже 20 лет, если я в этом году не болел? - Ян, водитель.

- Средства, перечисляемые работодателем на обязательное медицинское страхование, поступают на счета Федерального фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования и расходуются на оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам по обязательному медицинскому страхованию. Поскольку средства, направляемые в фонды ОМС, не являются персонифицированными, а исчисляются от общего фонда заработной платы организации в размере 3,1% , не имеет значения, болели вы в этом году или нет. Средства расходуются по мере необходимости на всех граждан, нуждающихся в медицинской помощи в данный момент.

- Почему получение справок от психиатра и нарколога, о том, что ты не состоишь на учете, для прохождения автомобильной медкомиссии, стоит денег (250 руб. и более каждая), если эти справки выдают в регистратуре даже без осмотра врача? - Олег Сидоров.

- Программа ОМС не включает лечение социально значимых заболеваний в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, психиатрических лечебных учреждениях здравоохранения. Лечение этих заболеваний оплачивается из средств краевого бюджета. Поэтому все вопросы, связанные с лечением (и получением справок) в этих учреждениях, находятся в компетенции краевых органов управления здравоохранением.

- По полису ОМС я приписана к городской стоматологической поликлинике, где в соответствии с законом имею право на бесплатное лечение. В регистратуре этой поликлиники спрашивают: "Есть ли у вас полис?". Я отвечаю: "Да!" и показываю его. А мне тут же выписывают немалый счет. Никак не могу разобраться, где же бесплатные медицинские услуги по полису? - Наталья Слесарева.

- В случае возникновения вопросов, связанных с взиманием денег за услуги, оказанные по полису ОМС, вам необходимо обратиться в администрацию лечебного учреждения. Если вопрос на этом уровне не решен, вам помогут в отделе защиты прав застрахованных той страховой медицинской организации, которая выдала полис. Если и здесь вы не нашли поддержки, то имеете право обратиться в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Перечень медицинских услуг, предоставляемых гражданам бесплатно, имеется в каждом лечебном учреждении.

Свои вопросы по медицинскому страхованию вы можете оставить на форуме сайта www.zrpress.ru в разделе "Ваши вопросы".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru