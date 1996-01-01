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Гимнастика по расписанию
Все знают, что физические упражнения - это ключ к сохранению здоровья. Да вот только вечно нам не хватает времени, чтобы уделить им серьёзное внимание. Но выход есть. Предлагаем вам освоить несложный микрогимнастический комплекс.
На выполнение входящих в него упражнений потребуется всего несколько минут в день, зато польза от этого будет огромная. Ведь предлагаемая микрогимнастика способствует мобилизации ваших внутренних резервов, включает в работу все внутренние силы организма, прочищает внутренние энергетические каналы.
Понедельник
Упр. 1. Встаньте прямо, глядя вперёд. Сложите руки "лодочкой" перед грудью, вложив одну кисть в другую, словно вы держите в вертикальном положении трость. Сосредоточьтесь в позе почтительного внимания, как будто вы стоите перед наставником.
Упр. 2. Поднимитесь на носки, подняв руки через стороны ладонями вверх, а кончики пальцев направьте друг к другу. Смотрите вверх на воображаемый предмет у вас в руках. Сожмите зубы, кончиком языка упритесь в твёрдое нёбо за верхними зубами и дышите через нос. Дайте мозгу отдых. Затем сожмите кисти в кулаки, медленно опустите их через стороны вниз и встаньте на всю ступню.
Вторник
Упр. 1. Поднимитесь на носки, разведя руки в стороны на уровне плеч ладонями вверх. Дышите глубоко и спокойно, глядя прямо перед собой и фокусируя своё внимание на одной точке.
Упр. 2. Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь, уприте левую руку в поясницу, одновременно подняв правую руку над головой, как бы желая достать ею верхушки дерева. Ладонь развёрнута кверху, взгляд упирается в поднятую руку. Вдыхайте через нос, энергично ведя поднятую руку вниз, к бедру. Повторите упражнение, поменяв руки.
Среда
Упр. 1. Сделайте большой шаг вперёд левой ногой, согнув её в колене и выпрямив правую ногу в левостороннем выпаде. Корпус немного наклоните вперёд. Вытяните левую руку вперёд, будто вы пытаетесь схватить ею корову за хвост. Изо всей силы тяните, фиксируя взгляд обоих глаз на левой руке. Поменяйте руки и повторите упражнение.
Упр. 2. Встаньте, подняв грудь. Уставьтесь вперёд сердитым взглядом. Сделайте толчок руками вперёд на уровне груди, как бы вонзая в кого-то когти. Затем энергично отведите их назад, повторив движение 7 раз.
Упр. 3. Охватите голову по кругу правой рукой и энергично тяните руку вправо. Сделайте то же самое левой рукой. Повторите упражнение 7 раз.
Четверг
Упр. 1. Упритесь языком в твёрдое нёбо, стисните зубы и широко откройте глаза. Опускайтесь в полуприсед, пока бёдра не станут почти параллельными полу. Опускайте руки, как бы вдавливая ими что-то в землю. Затем разверните ладони вверх так, как если бы вы держали в них что-то тяжёлое. Повторите упражнение 3 раза.
Упр. 2. Встаньте прямо, направив взгляд вперёд. Левую руку сожмите в кулак и отведите его к талии, за бедренную кость, пальцами кверху. Правую руку раскрытой книзу ладонью проталкивающим движением вытяните справа налево через грудь. Махнув рукой вниз, чтобы коснуться колена, верните её в сторону. Проделайте то же самое левой рукой. Повторите упражнение несколько раз, чередуя руки.
Пятница
Упр. 1. Наклонитесь вперёд, опустив обе ладони на землю, согните левую ногу в колене, а правую вытяните назад. Поднимите голову и подайте грудь вперёд. Вытянув корпус вперёд, дышите спокойно и ровно. Повторите движение, согнув в колене правую ногу и вытянув назад левую. Выполните упражнение несколько раз.
Упр. 2. Встаньте прямо, расставив ноги в стороны. Охватите затылок сцепленными пальцами рук. Втяните живот, прогнитесь в талии и опустите голову как можно ниже, желательно до тех пор, пока она не окажется между бёдрами. Закройте рот, зубы соедините и дайте кончику языка коснуться твёрдого нёба. Дышите через нос. Затем выпрямитесь и наклонитесь снова. Повторите упражнение несколько раз.
В воскресенье выполните все упражнения, входящие в микрогимнастический комплекс.
Начав выполнять эти упражнения, вы уже в первую неделю занятий почувствуете себя помолодевшими на много лет: улучшится работа внутренних органов, повысится работоспособность, появится ясность мысли, поднимется настроение.
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