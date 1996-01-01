Такой ли лишний наш "лишний вес"?

Большинство людей относится к жировой прослойке на теле неприязненно. И это чувство можно понять. Дело не только в том, что современные стандарты красоты требуют всячески умерщвлять плоть, доводя тело до сухости и поджарости, граничащей с истощением.

Медики также внесли свой вклад в эти страдания, здорово напугав население перечнем болезней, с которыми мы рискуем столкнуться, набрав лишние килограммы.

Однако ученые советуют принять во внимание и аргументы защиты. И не только смириться с присутствием жира в организме, но и не считать жировую ткань досадной "добавкой" к телу, только портящей дело, а повысить ее статус до звания органа. Медики из Лондонского Королевского медицинского института предлагают рассматривать функции этого органа аналогично тому, как мы рассматриваем, например, функции печени.

А чем же занимается этот орган?

Оказывается, жировая ткань необходима для защиты костей и внутренних органов, она необходима также и для гормональной регуляции многих процессов, для деятельности иммунной системы и репродукции.

Исследователи установили, что жир является источником важного гормона лептина, который информирует мозг о состоянии энергетических обменных процессов в организме. Ученый из Кембриджского университета Стив О'Реилли полагает, что открытие лептина лишний раз доказывает значимость жировой ткани для организма.

Для женщин критическое уменьшение количества жира в организме может обернуться прекращением менструаций. Кроме того, истощение женщины в период беременности может привести к гибели плода и невынашиванию беременности. И очень важно, что организм матери "знает", сколько энергии нужно будущему ребенку.

Кроме того, лептин участвует в борьбе с инфекцией. Этот гормон принадлежит к классу веществ, называемых цитокинами, которые выполняют функции своеобразного химического "сигнала", регулирующего деятельность иммунной системы. Накопление достаточного количества этих веществ в крови "запускает" иммунный ответ. Они также временно подавляют аппетит, когда организму надо мобилизовать силы на борьбу с инфекцией.

Вывод прост: борьба за стройность не должна вестись до последней капли жира. Кое-что может еще пригодиться.