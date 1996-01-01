www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Такой ли лишний наш "лишний вес"?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Большинство людей относится к жировой прослойке на теле неприязненно. И это чувство можно понять. Дело не только в том, что современные стандарты красоты требуют всячески умерщвлять плоть, доводя тело до сухости и поджарости, граничащей с истощением.

Медики также внесли свой вклад в эти страдания, здорово напугав население перечнем болезней, с которыми мы рискуем столкнуться, набрав лишние килограммы.

Однако ученые советуют принять во внимание и аргументы защиты. И не только смириться с присутствием жира в организме, но и не считать жировую ткань досадной "добавкой" к телу, только портящей дело, а повысить ее статус до звания органа. Медики из Лондонского Королевского медицинского института предлагают рассматривать функции этого органа аналогично тому, как мы рассматриваем, например, функции печени.

А чем же занимается этот орган?

Оказывается, жировая ткань необходима для защиты костей и внутренних органов, она необходима также и для гормональной регуляции многих процессов, для деятельности иммунной системы и репродукции.

Исследователи установили, что жир является источником важного гормона лептина, который информирует мозг о состоянии энергетических обменных процессов в организме. Ученый из Кембриджского университета Стив О'Реилли полагает, что открытие лептина лишний раз доказывает значимость жировой ткани для организма.

Для женщин критическое уменьшение количества жира в организме может обернуться прекращением менструаций. Кроме того, истощение женщины в период беременности может привести к гибели плода и невынашиванию беременности. И очень важно, что организм матери "знает", сколько энергии нужно будущему ребенку.

Кроме того, лептин участвует в борьбе с инфекцией. Этот гормон принадлежит к классу веществ, называемых цитокинами, которые выполняют функции своеобразного химического "сигнала", регулирующего деятельность иммунной системы. Накопление достаточного количества этих веществ в крови "запускает" иммунный ответ. Они также временно подавляют аппетит, когда организму надо мобилизовать силы на борьбу с инфекцией.

Вывод прост: борьба за стройность не должна вестись до последней капли жира. Кое-что может еще пригодиться.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru