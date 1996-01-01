Гололед: если падать, то лучше некрасиво

С гололедом у нас начинают бороться тогда, когда травматологи начинают выступать по телевидению, да и то не везде. И если центральные улицы еще кое-как чистят, то в переулках и дворах зачастую народ сыплется, как яблоки с деревьев прошедшей осенью. Результаты падений разные: от ушибов и вывихов до переломов и черепно-мозговых травм. Что посоветуют специалисты, дабы обезопасить себя от поломок, если песка с солью у нас, по-прежнему, на всех не хватает.

Первый совет, как ни странно, касается тех, кто уже успел навернуться на льду, а то и на мокром асфальте. Понятно, что с переломом ноги одна дорога - в травмпункт. Но наши люди чем-то похожи на героев боевиков класса В, у них уже и шейка плечевой кости сломана, и кисть не работает, и сотрясение мозга налицо, а они как в бой идут на работу, но не к врачу.

Думаете, утрирую? Нисколько. Все записано со слов ведущего научного сотрудника Центрального института травматологии и ортопедии, доктора медицинских наук Гургена Кесяна. С ним и продолжим разговор об особенностях зимнего гололедного травматизма.

Конечно, чаще всего подвержены травмам при падении пожилые люди. Их поток в травмпункты увеличивается, как правило, после обеда. Но не меньший процент пациентов доставляют и в утренние часы, когда люди спешат на работу. Среди них, кстати, больше всего тех, кто приходит к врачу на следующий день, а то и через несколько суток. Терпят и чего-то ждут. Видимо, осложнений.

На самом деле обезопасить себя от падений можно лишь одним способом - быть предельно внимательным и не бравировать собственной ловкостью. Даже молниеносная реакция не всегда спасает. Если же вы ею обладаете, то в момент падения нужно быстро сгруппироваться и расслабиться, стараясь, чтобы удар не пришелся на какую-то одну точку, лучше всего суметь перекатиться, гася и распределяя инерцию удара. В общем, валиться мешком, но не плашмя.

Многие, особенно почему-то женщины, часто падают плашмя на спину, серьезно травмируя затылочную часть головы. Это чрезвычайно опасная травма, и даже если после падения вы пришли в себя и головная боль отступила, все равно нужно показаться врачу, чтобы исключить внутричерепную гематому, ушиб или трещину кости черепа. Если падаете назад, постарайтесь сначала присесть, а потом уже перекатываться на спину. Другие, перед тем как упасть, из последних сил стараются удержать равновесие, выделывая руками и ногами такие кульбиты, что становится страшно за их кости. Ведь после таких упражнений, потеряв ориентацию, вы можете рухнуть на любую точку и под самым травматичным углом.

Кстати, главное правило при падении - это не падать на одну точку, а распределить силу удара по всему телу. И, наконец, прислушайтесь к нескольким советам, которые помогут вам свести риск падения к минимуму.

Забудьте на обледеневшей дороге о шпильках и вообще о высоких каблуках. Обувь выбирайте с рифленой, нескользкой подошвой, что, кстати, во многом зависит от материала, из которого она сделана.

Выходите из дома заранее, чтобы никуда не торопиться.

На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы, устремившись к подошедшему автобусу, не поскользнуться и не свалиться под колеса. То же самое, но еще в большей степени касается железнодорожных платформ.

Не перебегайте дорогу перед автомобилями. Их тормозной путь зимой бывает просто непредсказуем, а у вас все равно не получится бежать быстрее железного агрегата на колесах.