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Ученые выяснили, кому сложнее бросить курить
Курение - вредная привычка, предрасположенность к которой вызвана генами, уверяют ученые. Исследователи выяснили, что шанс стать курильщиком до 75% выше у людей, гены которых претерпели изменения.
В исследовании немецких и американских ученых приняли участие более 4 тысяч курящих и некурящих людей. В итоге было установлено, что предрасположенность к никотину зависит от изменения 2 генов (TPH1 и TPH2), отвечающих за выработку гормона серотонина. Недостаток этого гормона не только приводит к развитию депрессий и фобий, но и является одной из причин формирования наркотической зависимости.
Особенно сильно никотиновая зависимость обнаруживается при изменении в гене TPH1. В этом случае бросить курить сложнее всего. В том случае, если изменения произошли в гене TPH2, человек рано начинает курить.
Согласно исследованиям, одной из причин формирования никотиновой зависимости является стресс. Такие чувства, как страх и неопределенность, только усиливают этот эффект.
При этом, несмотря на распространенное мнение, что курение позволяет снять стресс, курильщики гораздо чаще, чем некурящие, пребывают в этом состоянии, а сигарета для них является скорее провоцирующим стресс-фактором. Генетическая склонность к никотиновой зависимости не означает, что человек обязательно начнет курить.
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