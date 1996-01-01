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Орех здоровья
У нас орехи называют грецкими потому, что тысячу лет назад их привозили на Русь греческие купцы. А кое-где в мире их зовут английскими - потому что туда орехи завезли английские купцы, или персидскими - потому что произрастали в древней Персии. Но когда именно люди узнали об этих вкусных орешках, неизвестно: видимо, больше чем 8000 лет назад.
Ядро ореха удивительно похоже на человеческий мозг. Считалось, что орехи оказывают положительное влияние на развитие человеческого разума и сами имеют разум.
В ядре грецкого ореха много полезных веществ. В народной медицине грецкие орехи издавна используются для снятия усталости, восстановления сил. Еще Авиценна рекомендовал толченый грецкий орех с медом при заболеваниях, сопровождающихся истощением.
Перекатывание по ладони нескольких грецких орехов является отличным средством от нервного перевозбуждения. Это связано с тем, что бесчисленные нервные окончания кончиков пальцев непосредственно связаны с мозгом. Прилив крови к рукам в результате подобных манипуляций благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью.
Листья грецкого ореха собирают в июне. Они используются в народной медицине как глистогонное средство, при заболеваниях кожи, против золотухи в виде настоя, при лечении волчанки, экземы, кожном туберкулезе, при отеках, как потогонное средство. Настой готовят, заваривая 1 чайную ложку измельченных листьев стаканом кипятка. После отстаивания процеживают и пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.
Отваром листьев полощут горло при ангине. Для приготовления отвара 1 столовую ложку листьев кипятят в 2 стаканах воды 15-20 минут, процеживают, пьют так же, как и настой.
Чай из листьев рекомендуется пить при цинге и сахарном диабете. На стакан кипятка берут одну столовую ложку порезанных листьев, настаивают 10 минут и пьют 2-3 раза в день.
Ореховое масло способствует заживлению ран. Его используют при лечении конъюнктивита и воспаления среднего уха. Масляный настой готовят из 50-80 г нарезанных свежих листьев и 300 г стерильного подсолнечного масла, настаивают при комнатной температуре 15-20 дней.
Зрелые орехи по калорийности в 2 раза превышают пшеничный хлеб. Их рекомендуют для профилактики и лечения атеросклероза, при недостатке витаминов или железа в организме. В орехах много клетчатки и масла, которые способны усиливать деятельность кишечника. Они полезны пожилым людям, склонным к запорам, кормящим матерям, при малокровии, проблемах с кишечником и печенью, снижают уровень холестерина. Содержат витамины А, В, С, Е. Желательно съедать ежедневно до 5 орехов.
Незрелые плоды ореха в сочетании с солевым слабительным используют для борьбы с круглыми глистами.
При ознобе, нервных болезнях принимают водочную настойку из тонких перегородок ореха по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Положите несколько орехов в вазу или тарелочку и пусть они будут там постоянно - моль, мухи и комары не выносят запаха ореха. Вдыхание запаха ореха в малых дозах приятно человеку, а в больших дозах вызывает головную боль.
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