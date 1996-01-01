Чем подпитать мозг?

Когда в голове внезапно начинает ощущаться вязкая каша и мыслительный процесс замедляется до неприлично медленного, налицо умственное переутомление.

Голова не варит

Умственная трудоспособность - вещь индивидуальная и наступает у всех по-разному. Однако причина умственного переутомления всегда одна: большой объем умственной работы при недостаточном отдыхе.

Самым распространенным стимулятором в ситуациях мозгового штурма является кофеин. И напрасно: большое количество кофе вызовет лишь повышенную нервную возбудимость, дрожь в руках и неспособность сосредоточиться.

У здорового человека способность к обработке информации зависит, с одной стороны, от врожденных особенностей центральной нервной системы и ее тренированности, с другой - от количества поступающих к мозгу питательных веществ. Следовательно, самый простой способ борьбы с умственным переутомлением - обеспечить мозг усиленным питанием.

Признаки умственного перенапряжения:

нарушения памяти;

большое количество ошибок при умственной работе;

затруднение сосредоточения, концентрации внимания;

расстройства сна и аппетита;

повышенная нервная возбудимость и раздражительность;

апатия, плохое настроение.

Если в любом поисковом сервере сделать запрос о лечении умственного переутомления, поток самых разных методик и предложений на эту тему может привести, по меньшей мере, в легкое замешательство. Здесь и гомеопатия, и ароматерапия, и иглоукалывание, и облучение всеми мыслимыми и немыслимыми излучениями, и, конечно, невероятное количество биологически активных добавок.

Однако начинать надо не с этого. В первую очередь имеет смысл разобраться, не вызвано ли переутомление каким-нибудь заболеванием: достаточно сходить на прием к терапевту и пройти обследование. Если с организмом все в порядке, причина переутомления в вас самих.

Неправильно работаем

Лев Толстой мог долго работать за письменным столом, а потом выйти в поле и долго косить - и почти не испытывать ни физической, ни умственной усталости. И правильно: Толстой таким образом грамотно организовывал свой отдых.

В идеале после каждого часа напряженной умственной работы необходимо делать десятиминутный перерыв. Конечно, мы не всегда это можем себе позволить. Но даже когда выпадает свободная минутка, мы предпочитаем "потупить" перед телевизором или перед монитором, чем встать, пройтись, размяться или сделать несколько упражнений.

Неправильно живем

Обратите внимание на то, как распределяется нагрузка на мозг в течение дня. Если стремиться жить в таком режиме, чтобы "включать мозги", едва открыв поутру глаза, а "выключать" перед сном, переутомление неизбежно. Утомленный мозг будет делать все больше и больше ошибок, на устранение которых понадобятся дополнительные силы и время. Поэтому распределите свои дела так, чтобы была возможность их чередовать, найдите в расписании "зазор" для небольшой прогулки и постарайтесь не злоупотреблять работой в ущерб ночному отдыху, сон должен продолжаться не менее 7-8 часов.

Овладейте одной из методик релаксации. Комплекс нехитрых дыхательных и физических упражнений позволит за небольшое время достичь расслабления и восстановить внутренние резервы. Хороший эффект дают и теплые ванны с добавлением ароматических масел, солей и настоев.

Дайте мне волшебную таблетку

К сожалению, большинство предлагаемых препаратов для борьбы с умственным переутомлением обладают одним серьезным недостатком. Они недостаточно изучены, несмотря на то, что некоторые из них существуют не одну сотню лет. Поэтому их использование во многом напоминает лотерею - либо поможет, либо не поможет, либо навредит.

Особенно это касается биологически активных добавок (БАДов). Их существует великое множество, и все они, как правило, недешевы. В чем же разница между лекарственным препаратом и БАДом? Для поступления в продажу лекарство должно получить сертификат, подтверждающий его эффективность и безопасность, оговаривающий четкие показания, противопоказания и побочные эффекты. С БАДами другая история - для торговли ими достаточно гигиенического сертификата - такого же, как для продуктов питания. Сертификат подтверждает только то, что данный препарат съедобен. Об эффективности, безопасности и всем остальном - ни слова. А ведь многие распространители биоактивных добавок даже гигиенического сертификата на них не имеют...

Перед мозговым штурмом

О том, как хорошо жить, не перерабатывая, чередуя нагрузки и полноценно отдыхая, чаще всего мы вспоминаем в ситуации аврала - когда головой приходится поработать усиленно и сверхурочно. Чем можно помочь мозгу?

Наш мозг весьма привередлив к питанию: в качестве источника энергии он признает только глюкозу и кетоновые тела (их вклад незначителен, поскольку в крови здорового человека они содержатся в небольшом количестве). Это не значит, что при умственном утомлении нужно есть больше сахара - если человек не голодает, в его крови достаточно глюкозы.

Лимитирует питание мозга уровень кровотока в его сосудах - при атеросклерозе, нарушениях микроциркуляции, спазме сосудов поступление глюкозы и кислорода бывает недостаточным. Поэтому лекарства, улучшающие питание мозга, воздействуют именно на мозговое кровообращение.

Самым распространенным стимулятором в ситуациях мозгового штурма является кофеин. И напрасно: большое количество кофе вызовет лишь повышенную нервную возбудимость, дрожь в руках и неспособность сосредоточиться. Кроме того, кофеин не лучшим образом сказывается на сердечно-сосудистой системе, а при длительном употреблении может вызвать привыкание.

Лучше обратиться к так называемым растениям-адаптогенам: женьшеню, лимоннику, аралии, элеутерококку. Они тонизируют, повышают умственную и физическую работоспособность, благотворно влияют на иммунитет. Причем воздействуют они мягко, не истощая организм, в отличие от стимулирующих препаратов. И, наконец, растительные адаптогены хорошо изучены и доступны практически в любой аптеке.

Не забывайте, что после периода усиленной работы и отдых должен быть усиленным. После длительной умственной работы организм просто скандирует: "В отпуск!". Хорошо бы к нему прислушаться. Подойдет также смена обстановки: поездка в другой город, турпоход, вылазка на природу.

Долгосрочное вложение

Бывает, что умственного утомления накопилось столько, что даже выполнение привычного объема работы становится затруднительным. В этом случае на помощь придут ноотропные препараты. Эти лекарства действуют непосредственно на мыслительные процессы (noos по-гречески - разум, мышление), улучшают память, повышают концентрацию внимания и общую активность мозга, при этом уменьшая чрезмерную нервную возбудимость и тревожность. Но эффект от ноотропов развивается не сразу: для достижения ощутимых результатов их надо принимать 2-3 месяца. К счастью, они малотоксичны и имеют минимум противопоказаний и побочных эффектов. Самый известный, "эталонный" ноотропный препарат - это пирацетам. Он используется с 1963 года и успел хорошо себя зарекомендовать. Вплоть до сегодняшнего дня пирацетам - один из самых эффективных представителей ноотропов.

Еще одно признанное и известное средство - экстракт реликтового растения Гинкго билоба. Он выпускается многими фирмами под разными названиями и используется при умственном переутомлении, а также нарушениях памяти при атеросклерозе мозговых сосудов, после инсульта, инфекций ЦНС и в пожилом возрасте.