Как расшифровать диагноз

Есть заболевания, названия которых образованы из какого-либо анатомического термина, как правило, латинского или греческого происхождения, и словообразовательного элемента, указывающего на то или иное нарушение функции органа или системы. Например, наличие в названии греческой приставки "а" (перед гласными - "ан") означает отрицание, отсутствие какого-нибудь качества. Это такие заболевания, как анемия ("гема" - кровь) - в буквальном переводе означает "бескровие" (практически - "малокровие"); астения ("стенос" - сила) - буквально "бессилие", "общая слабость"; атрофия ("трофе" - питание) - отсутствие питания; аритмия - буквально "нет ритма", то есть любое нарушение сердечного ритма; анурия ("урина" - моча) - "нет мочи", прекращение мочеотделения и т. д.

Если в названии болезни присутствует греческая приставка "дис" - это означает расстройство, затруднение функции того или иного органа. По этому принципу образованы названия таких заболеваний, как дистрофия - нарушение питания; дискинезия ("кинесис" - движение) - нарушение сократительной функции органов пищеварения; дистония ("тонос" - напряжение) - нарушение нервной регуляции сосудистого тонуса; дисбактериоз ("бактерион" - палочка) - нарушение биологического равновесия между болезнетворными и полезными бактериями в кишечнике; дизентерия ("энтерон" - кишка) - буквально означает "расстройство кишечника" и др.

Когда название оканчивается на "ит", то заболевание обычно имеет воспалительный характер. Например, артрит ("артрон" - сустав) - воспалительное заболевание сустава; гастрит ("гастер" - желудок) - воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка; дерматит ("дерма" - кожа) - воспаление кожных покровов; мастит ("мастос" - грудь) - воспаление молочной железы; нефрит ("нефрос" - почка) - воспалительное заболевание почек; флебит ("флебос" - вена) - воспаление вен и т. д.

Многие онкологические заболевания можно определить по наличию в названии словообразовательного элемента "-ома", означающего "опухоль". Например, ангиома ("ангион" - сосуд) - сосудистая опухоль; миома ("миос" - мышца) - опухоль мышечной ткани; нефрома - злокачественная опухоль почки и др.

Окончание "-патия" ("патос" - болезнь, страдание) означает общее название заболеваний какого-либо органа или системы. Например, артропатия - общее название заболеваний суставов; нефропатия - заболевания почек; психопатия ("психе" - душа, сознание) - патологии характера; кардиопатия ("кардиа" - сердце) - заболевания сердца и др.

Часто название заболевания указывает на его основной клинический симптом. Например, наличие словообразовательного элемента "алг" ("алгос" - боль): невралгия ("неорон" - нерв) - боль по ходу нерва; гастралгия - боль в желудке; миалгия - мышечная боль и т. д. По такому же принципу образованы названия и таких заболеваний, как гемофилия ("гема" - кровь и "филиа" - склонность) - предрасположенность к кровоточивости; шизофрения ("шизо" - расщепляю, раскалываю и "френ" - душа, ум, рассудок) - раздвоение личности; геморрой ("гема" - кровь и "роа" - истечение) - выделение крови, кровотечение; гипертония ("гипер" - сверх, выше и "тонос" - напряжение) - повышенное напряжение кровеносных сосудов; ангина ("анго" - душу) - удушье; скарлатина ("скарлатум" - ярко-красная ткань) - покраснение слизистой оболочки ротоглотки; инсульт ("инсультус" - удар) - характеризует внезапное начало заболевания и др.

В названии заболевания может быть указан лежащий в его основе патологический процесс. Например, атеросклероз ("атере" - кашица и "склерос" - плотный, твёрдый) - сочетание утолщения (склероза) внутренней оболочки артерии и накопления в ней жировых веществ, приобретающих со временем вид кашицы. Ишемическая болезнь сердца ("ишемия" - задерживать, останавливать кровь) - поражение сердечной мышцы, обусловленное расстройством коронарного кровообращения; кариес ("гниение") - разрушение тканей зуба.

Из некоторых названий можно узнать непосредственную причину возникновения недуга. Например, название "поллиноз" ("поллен" - пыльца) указывает на связь этого заболевания с пыльцой растений; бруцеллёз - болезнь, обусловленная различными видами бруцелл; лептоспироз - заболевание, вызываемое лептоспирами, и др.

Встречаются и более сложные названия. Например, миокардиодистрофия ("миос" - мышца, "кардиа" - сердце, "дистрофе" - расстройство питания) - невоспалительное поражение сердечной мышцы в виде нарушения её питания. В названии болезни "клещевой Лайм-боррелиоз" указан переносчик (клещ), возбудитель (боррелии) и место, где это заболевание впервые было описано (г. Лайм в США). А из названия "клещевой энцефалит" можно узнать, что основной патологический процесс этого заболевания - воспаление головного мозга ("энцефалон" - мозг, а окончание "-ит" означает воспаление) и что возбудитель болезни переносится клещами.

Однако есть ряд заболеваний, названия которых не отражают их настоящей сущности. Дело в том, что эти названия появились в те времена, когда истинные причины многих заболеваний были ещё не известны. Но, несмотря на это, для обозначения ряда болезней до сих пор используются некоторые из таких названий. Например, глаукома ("глаукос" - синеватый) буквально означает "синеватое помутнение хрусталика", хотя, как известно, в основе этого заболевания лежит повышение внутриглазного давления.

Сохранилось до наших дней и название такой болезни, как "гонорея", характерным симптомом которой являются гнойные выделения. Но когда римский врач Гален во II веке н. э. предложил это название, то полагали, что сущность болезни заключается в истечении семенной жидкости: в переводе с греческого "гонорея" означает "семяистечение" ("гонос" - семя и "роэ" - истечение). И хотя позже было установлено, что при этом выделяется гной, первоначальное название осталось.

Возникновение такого заболевания, как "истерия", древнегреческие врачи связывали с нарушениями со стороны матки. Отсюда и название "истерия", образованное от греч. "истера" - матка. Но и после того как было доказано, что симптомы, характерные для этого заболевания, зависят от расстройства нервной системы, термин "истерия" продолжают использовать для обозначения нервно-психического заболевания, относящегося к неврозам.

Более двух тысячелетий полагали, что длительное вдыхание тяжёлых болотных испарений вызывает болезнь, получившую в связи с этим название "малярия" (от итальянского "маля ария" - дурной воздух). И хотя позднее выяснилась истинная причина её возникновения, старое название сохранилось до сих пор.